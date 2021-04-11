Hamilelikte 9 ve 12 kilo arasında almak normal

Gebelik döneminde olan kadınların beslenmesi nasıl olmalıdır?

Gebelik sürecinde hem enerji ihtiyacı olmakta, hem de vitamin ve mineral ihtiyacı daha fazla artmaktadır. Bebeğin kilo alması tamamen annenin sağlıklı beslenmesi ile ilgilidir. Gebeliğin son üç aydaki döneminde anne adayının kilosu ve beslenme şekli bebeğin doğumda olacak ağırlığını belirler.

ARA ÖĞÜNLER

● Gebelikte ne kadar kilo almak gerekir ?

Anne karnında olan bebeğin tek besin kaynağı annesidir. Hamilelikte beslenme bebeğin gelişimi ve anne adayının gereksinimlerini karşılayabilecek tek şeydir. Gebelik başlangıcında uygun bir kiloyla gebe kalmış olan kadın, düzgün ve doğru beslendiğinde gebelik süresince yaklaşık olarak 9-12 kg alır. Hamilelik süresince bebeğin beslenmesi için, kadınlar daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Ancak bu kesinlikle iki kişilik yemek yenmesi anlamında değildir. Hamile kadının normalde aldığı günlük kalori ihtiyacına sadece 350 Kcal ilave etmesi yeterlidir. Hamilelik sürecinde kadınlar fazla besin almayı değil, dengeli olarak beslenmeyi tercih etmelidir. Ana öğünler arasına ara öğünler koyarak, günlük enerji ihtiyacı düzenli olarak karşılanmalıdır. Üç ana öğün iki ara öğün olacak şekilde beslenme ve ana öğünlerden en az birine protein eklenecek şekilde öğünler ayarlanmalıdır. Hamile kadınlar günde 80 g protein, 1,5 g kalsiyum, 30-60 g demir, A, B1, B2 ve C vitamini ihtiyacı duyar. Bunları beslenme listesinde olan yiyeceklerden düzenli olarak almalıdır.

SUDA BEKLETİN

Ara öğün olarak yenecek kuruyemişler, taze, kavrulmamış ve tuzsuz olmalı, ceviz, badem yada fındık 3 ya da 4 tane akşamdan suya konarak sabah suyu dökülüp yıkanarak yenmeli. Bu arada en önemli konulardan birisi de D vitamini besinlerden alınmadığından, gebe kadınların güneşlenmeyi ihmal etmemesidir. Eksikliği varsa da mutlaka D vitamini takviye kullanılması gerekir.

BURCU ILGIN