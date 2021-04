Yıldızların bilinmeyen yönleri

NICOLE KIDMAN

ABD'Lİ yıldız Nicole Kidman'ın kelebekten korktuğunu biliyor muydunuz? Kidman, nerede rengarenk bir kelebek görse kaçacak yer arıyor. Ayrıca IQ'su 132 olan Nicole solak olmasına rağmen, 'The Hours' filmindeki yazar 'Virginia Woolf' rolü için sağ eliyle yazmayı öğrendi.



KEANU REEVES

Aksiyon filmlerindeki şiddet sahneleriyle göz dolduran Keanu Reeves, salon danslarındaki ustalığıyla romantik yönünü de sergiliyor. Sanatçının en büyük zevklerinden biri de Kanada'nın Toronto şehrindeki restoranında müşterilerine lezzet- rilerine lezzetli makarnalar pişirmek.



CAMERON DIAZ

'HER güzelin bir kusuru var' diyenlerin yanılmadığını gösteren güzel yıldız Cameron Diaz'ın kusuru da her yere saatlerce geç kalması. Bu alışkanlığı yüzünden çok çeken ve sayısız batıl inancı bulunan Cameron Diaz, lisedeyken futbol takımının ponpon kızıydı



SHARON STONE

Güzel yıldız Sharon Stone, küçükken bir at kazasından kalan boynundaki yara izini yıllardır makyaj ve kıyafetleriyle kapatıyor. Aynı zamanda astım ve şeker hastası olan ünlü oyuncunun kafeine de alerjisi var.



UMA THURMAN

Sarışın star Uma Thurman doğuştan bir asilzade. Soyluluk ona genlerinden hediye olan 'Uma Karuna Thurman', Baron Karl von Schlebrugge'un üçüncü göbekten torunu olduğu için hep şanslıydı. Bu arada sinemanın güzel yıldızının ayakkabı numarası ise 43.



MEL GIBSON

Ünlü aktör Mel Gibson, eşiyle çöpçatan servisi kanalıyla tanıştı. Doğuştan tek böbreği var. 9 çocuk babası Gibson; doğum kontrolü, kürtaj ve boşanma konusunda aşırı muhafazakar bir Katolik ve evinin altında ibadetini geleneksel Latinceyle yerine getirdiği küçük bir kilisesi var.



NICHOLAS CAGE

1996'DA 'Elveda Las Vegas' filmindeki rolüyle Akademi Ödülü'nü kazanan Nicholas Cage, 1989'da çevirdiği 'Vampirin Öpücüğü' adlı filmde canlı canlı bir hamam böceğini yiyerek dehşet uyandırmıştı.



ALFRED HĞTCHCOCK

Korku filmlerinin yönetmeni Alfred Hitchcock neden korkuyordu dersiniz? Yumurta'dan... "Yumurta beni dehşete düşürüyor. O yuvarlak, beyaz, deliksiz şey, kırdığınızda içinden sarı şey çıkıyor. Dağılan bir likide dönüşen yumurta sarısından daha korkunç ne var" demişti bir röportajında.



TOM CRUISE

Yakışıklı aktör Tom Cruise, oyunculuktan önce rahiplik okuluna gitti. Öğrenciyken güreş takımında olan ve dizinden sakatlanınca sporu bırakan sanatçı, yazarken sağ, diğer işleri yaparken sol elini kullanıyor. Dalgıçlık ve pilotluğa hevesli Cruise'un pilotluk brövesi ve özel uçağı var



COCO CHANEL

Ünlü modacı bir Nazi işbirlikçisiydi. Moda endüstrisinin en önemli isimlerinden olan bu kadın aslında korkunç bir insandı. Yahudi düşmanı, kaba, ve aynı zamanda sosyal statü atlamak için her şeyi yapabilecek biriydi.

BÜLENT GÜRLÜK