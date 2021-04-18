Rustik tarzla şehirde dağ evi havası

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz rustik tarz için doğallığın ve rahatlığın simgesidir denilebilir. Doğada bulunan her malzemeyi, doğaya zarar vermeden alıp, eviniz için kullanılır hale dönüştürebilirsiniz. Bu tarz evlerin zeminleri gibi tavanları da ahşap döşemeden yapılmaktadır. Olabildiğinde toprak ve naturel tonlara yer verilir. Rustik dekorasyon yapılırken dikkat edilmesi ve uyulması gereken birkaç püf nokta vardır. Bu dekorasyon modelinde sık sık saf ağaç kullanımı göze çarpmaktadır. Doğal bir görüntü elde etmek için genellikle işlenmemiş doğal ağaçlar tercih edilir. Bu modeller özellikle salonda sık sık kullanılır. Mutfakta da yine işlenmemiş ham odundan yapılmış, masa ve sandalyeler tercih edilir. Bunun dışında hem orta sehpa hem de duvarlarda kullanılacak aynı renk veya benzer tonlardaki ağaç motifleri eve rustik bir hava katacaktır.

Kuzineli soba iyi gider: Rustik tarzdaki bir evin mutfağında mutlaka olması gereken parçalardan birisi de kuzineli sobadır. İster kullanın ister kullanmayın; ama sobayı mutfağın bir yerine koyduğunuz zaman havasının hemen değişeceğini göreceksiniz

Doğal malzemelerle modern çizgi: Rustik tarz ile ilgili olarak en yanlış düşünce, modernizmden uzak olmasıdır. Oysaki iyi bir dekoratörseniz modern öğeleri, ham ağaç ile harmanlayabilirsiniz.

Ham ahşap kullanımı: Bu tarzın olmazsa olmazı ham ahşaptır. Evde yerden tavana kadar her yerinde ahşaptan yapılmış bir şeyler karşınıza çıkacaktır. Elbette tek unsur değildir; ama boyanmış, verniklenmiş veya lake gibi kaplamalarla özel formlar kazandırılmış ahşaplar temeli oluşturmaktadır.

Doğal taşlar: Doğal taşları evinizi süslemek için kullanabilirsiniz. Mermer yüzeyli bir orta sehpa tercih edebilirsiniz. Seramik vazolar, heykeller ve duvar süsleri ile evinize renk katabilirsiniz.



BU DEKORASYON STİLİNİN PÜF NOKTALARI

Doğal hayatın tüm izlerini evinize taşımak istiyorsanız rustik dekorasyon tam size göre. Eski yılların etkisinin modern bir şekilde evlere uyarlanması bu stilin en başarılı örneklerini oluşturur.

● Rustik dekorasyon yaparken dikkat edilmesi gereken nokta koyu renkler ile evi boğmamaktır. Çünkü bu tarzda genellikle kahverengi tonları kullanıldığından, en azından seçilen kumaşlarda açık tonlara öncelik verilmelidir.

● Genellikle mobilyalarda mat ve cilalı ağaçlar kullanılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta mobilyada ağacın çok gözükmesidir.

● Mobilya seçimi yapılırken ceviz, akçaağaç, meşe, kiraz ağaçlarının seçilmesi çok doğru olacaktır. Kahverengi ile yakışan ve bütünlüğü bozmayan renkler arasında turuncu ve beyaz gelmektedir. Bu renkler rustik dekorasyonda çok sık kullanılan renklerdir.

● Bu dekorasyon çeşidi uygulanırken çiçeklerden de yardım alınabilir. Çiçek eve doğal bir hava katarken aynı zamanda güzel bir görüntü de verir.

● Ayrıca ikinci el eşyalar alınıp kolaylıkla değerlendirilebilir.

● Kendin yap projelerinin kolaylıkla uygulanabileceği bu dekorasyonda cam figürlere de sıkça yer verilebilir. Ayrıca mumlar da rustik dekorasyona farklı bir hava katmaktadır.



GÜZEL KOKULARLA NEGATİF ENERJİYİ DAGITIN

Güzel kokulara karşı özel ilginiz varsa evde tütsü yapımı üzerine denemeler yaparak tamamen yaşam alanınıza özel kokular hazırlayabilirsiniz. Üstelik tütsü çeşitleri sadece ortamın güzel kokmasını sağlamakla kalmıyor. Tütsü faydaları arasında kullanılan içeriğe göre ruh halini iyileştirme, enerjiyi yükseltme, konsantrasyonu artırma gibi artıları da saymak mümkün. Hatta Palo Santo ya da adaçayı tütsüsü gibi çeşitlerin negatif enerjileri evden uzaklaştırdığına dahi inanılıyor. Siz de solmak üzere olan buket çiçekler ile tütsü hazırlayarak evinizin bir çiçek bahçesi gibi kokmasını sağlayabilirsiniz.



● Tütsü için hangi çiçekler kullanılabilir?

Karanfil ve gül çeşitleri, gardenya, yasemin, frezya, leylak, zambak, sümbül, sardunya, lavanta, ıtırşahi gibi kokulu çiçekler, tütsü yapımı için ideal. Otlar arasından ise adaçayı, defne yaprağı, okaliptüs yaprağı, limon otu, kekik, biberiye gibi aromatik olanları tercih edebilirsiniz. Vanilya ve tarçın çubuğu da tütsünüze hoş bir esans katabilir. Kombinasyonlar ise tamamen sizin zevkinize kalıyor. Lavanta, papatya ve okaliptüs yaprağıyla dinlendirici, karanfil, nane ve adaçayı ile enerji verici tütsüler hazırlayabilirsiniz.



● Evde doğal tütsü nasıl yapılır?

Tütsü yapımı için gerekli malzemeler:

■ Pamuk ipi, kenevir ipi ya da jüt ipi gibi tutuşmayan bir ip

■ Taze çiçekler ve otlar

■ Çiçekleri ve otları kısaltmak için makas

■ Tütsüyü üzerinde yakmak için ısıya dayanıklı bir tabak

■ Tütsü demetlerini kurutmak için askı Çiçeklerinizdeki ekstra yaprakları temizleyin ve en uzunlarının boyları yaklaşık 15 cm olacak şekilde saplarını kısaltın. Çiçeklerinizi farklı boylarda keserek tütsünüzün daha yoğun olmasını sağlayabilirsiniz. Otları da boylarıen fazla 15 cm olacak şekilde hazırlayın. Çiçekleri ve otları birleştirerek demet hazırlayın. Bunu yaparken çiçekleri ortada toplayabilir, büyük yapraklı otları ise en dışa yerleştirerek sağlam bir demet hazırlayabilirsiniz. Demetinizi iple 5-6 sefer çevreleyerek sıkıca bağlayın. Çiçekler ve otlar kurudukça hacimlerini kaybedecekleri için sıkı bağlamanız oldukça önemli. Tütsü demetinizi, serin ve kuru bir ortamda baş kısmı aşağı bakacak şekilde asın ve 2-3 hafta kurumaya bırakın. Tütsünüzün tamamen kuruması oldukça önemli, aksi takdirde yaş kalan çiçekler ve otlar istediğiniz gibi yanmayabilir. Kuruyan tütsünüzü ısıya dayanıklı, dekoratif bir tütsülük üzerinde yakarak evinizin eşsiz çiçek ve ot kokuları ile dolmasını sağlayabilirsiniz. Hazırladığınız tütsüleri serin ve kuru bir yerde, ısıya ve neme maruz kalmayacakları şekilde saklayabilir, istediğiniz zaman yakabilirsiniz. Evinizde mis kokulu, rengarenk çiçeklere yer vermeyi seviyorsanız Bloom and Fresh'in taze mevsim çiçekleriyle hazırlanan buket çiçek aranjmanları tam size göre. Çiçeklerinizin tadını daha uzun süre çıkarmak için solmalarını beklemek yerine taze otları da kullanarak kendi doğal tütsülerinizi hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz sevdiklerinizin özel günlerinde bu tütsü demetlerini hediye olarak da değerlendirebilirsiniz.

MELİH DEMİRTAŞ