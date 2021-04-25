Bu yaz gözler üzerinizde olacak

13 ayı aşkın zamandır pandemi koşullarında yaşamak hepimizi çok ama çok yordu. Kısıtlı hayat maalesef kilo olarak bedenlerimize yansıdı. Şimdi umutlarımızı yaz mevsimine taşıdık. Artan aşılama oranlarıyla birlikte sönümlenecek vaka sayılarıyla yaz ayarını plaj ve havuz başlarında geçirmenin hayallerini kurmaya başladık.

Diyetisyen Simay Balbakan

İlk baktığımız yine hayat boyu bize hiç yalan söylemeyen realist aynalar oldu. Eyvahhh o da ne? 'Bu kilolar, bu göbek, büyüyen kalçalar, portakal kabuğu kıvamına gelmiş selülitler benim mi?' diye hayıflandığınızı duyar gibiyiz.

AYNALARLA BARIŞIN

Panik yapmayın, beslenme ve diyet uzmanı Simay Balbakan'ın kısa sürede sizi forma sokacak, selilütlerinizden, bölgesel yağlanmalardan kurtaracak reçeteleri ile aç kalmadan yaza hazır olacaksınız. Bikini ve mayo keyfini plaj ve havuz başlarında çekinmeden yaşayacaksınız. Giydiğiniz kıyafetler üzerinizde adeta 'biçilmiş kaftan' edasıyla duracak. Kısacası aynalarla tekrar barışacaksınız.

ŞOK DİYET ZARARLI

Gelin birlikte işin uzmanı Simay Balbakan'a kulak verelim. "Hızlı zayıflayacağız diye şok diyetlere saldırmamalıyız. Bu tür diyetler sağlıksız bir şekilde kilo vermeye sonrasında da daha hızlı bir şekilde kiloları geri almamıza neden olur. Biliyorum ki hemen hemen herkes hayatında bir ya da birden fazla kez bu olayı deneyimledi ve bunun sonucunda kendini kısır bir döngüde hissetti. Artık bu döngüden çıkmanın zamanı geldiğini hissediyorsanız söyleyeceğim önerilerle kendinizi zorlamadan sağlıklı ve dengeli beslenerek bu mümkün olacak." "Çoğumuz kilo vermenin tek yolunun aç kalmak olduğunu sanıyoruz fakat yanılıyoruz. Dengeli bir diyetle aç kalmayız. Uzun süre aç kalınan diyetler uyumumuzu zorlaştırır, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmamızı engeller. Bozulan motivasyonumuzla birlikte kendimizi birkaç gün sonra eskisinden daha fazlasını yer halde bulabiliriz. Doyma hissimizi geliştirmeliyiz, doymak için midemizi tamamen doldurmamız gerekmez. Yemeğinizi yedikten sonra doyduğunuzu anlamak için kendinize izin verin, genellikle 15-20 dakika sonra doyduğunuzu fark edeceksiniz." Matabolizmamızı sürekli daha hızlı çalıştırmamız için genel kabul gören beslenme şekli 3 ana öğün ve 3 ara öğün üzerinedir. Yapacağımız ara öğünlerle ana yemek saatinde çok aç olmamızın önüne geçebiliriz ve bu sayede yediğimiz öğünde porsiyon kontrolü yapmamız kolaylaştırabiliriz. İyi ve doyurucu bir ara öğün için bir karbonhidrat grubuyla birlikte yanına protein veya sağlıklı bir yağ kaynağı eklemek yeterli olacaktır. Örneğin birkaç galeta ile birlikte bir bardak ayran, bir porsiyon meyve ile birlikte tüketeceğimiz 2 adet ceviz yeterli olacaktır. Yediğimiz öğünlerde lifli beslenmeye özen göstermeliyiz. En zengin lif kaynakları sebzeler, kurubaklagiller, tam tahıllar olarak gösterilir. Öğünlerimizde mutlaka bunlarda birine yer vermek daha uzun süre tokluğun korunmasına yardımcı olacak ve metabolizmamızı hızlandıracaktır."

SU HAYATTIR

"Bir diğer önemli konu ise yeterli sıvıyı almamız metabolizma hızınımızın yavaşlamaması için yapacağımız en doğru davranışlardan biridir. 2-2.5 lt su içmeyi diyetinizle birlikte alışkanlık haline getirin. Su ile ilgili vereceğim bir diğer tavsiye ise yemeklerinizle birlikte mutlaka sizi şişirmeyecek kadar 1-2 bardak su tüketin. Midenizin tamamen besinler ile dolu olmasındansa bir kısmının su ile dolması daha çabuk tokluk hissini yaşamanızı sağlayacak ve ideal porsiyonunuzu yediğinizde doyduğunuzu fark etmenizi sağlayacak aynı zamanda çok yemekten kaynaklı yaşayacağınız hazımsızlığın da önüne geçecektir."

İŞTE MUCİZEVİ REÇETELER

● KÜR1: Çaybardaği kadar soda, İki kaşık yoğurt, Fesleğen ya da pul biberi karıştırıcınızla karıştırın ve ara öğününüz hazır.

● KÜR2: Bir su bardağı süt, istediğiniz bir a da iki çeşit meyve, bir yemek kaşığı yulafı karıştırarak kıvamına göre ister sıvı isterseniz kaşıkla tüketebilirsiniz.

● KÜR3: Bir çay bardağı soda, Bir salatalık, bir tutam ıspanak, maydonoz ya da fesleğen, 1 adet elma ve üzerine bir çay bardağı su ekleyerek hem lezzetli hem sağlıklı bir içecek elde edebilirsiniz.

● KÜR4: Bir su bardağı su, iki kaşık yoğurt, bir adet salatalık, Bir adet zencefil, yarım limonun suyu ve istediğiniz bir meyve

TATLI DA VAR

Tatlı alternatifi: Yarım su bardağı yulafı çok az süt ile pişirin yulaflar yumuşadığında sütü süzerek yulafları bir kaseye alın üzerine 1 büyük boy muz ya da 12-14 adet hurma ve kakao ekleyin top haline getirip dolapta soğutun. Ve dilediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Hepsine isteğe bağlı buz atabilir içeceğinizin soğuk kalmasını tercih edebilirsiniz

SUÇLULUK DUYGUSU KİLO ALDIRIR

"Dengeli ve sağlıklı bir kahvaltı hazırlayın, dengeli bir kahvaltı tek tip değildir. Bir iki dilim tam buğday ekmeği, haşlanmış yumurta ya da omlet, zeytin, peynir, domates, salatalık ideal bir kahvaltı için örnek olabilir. Bir diğer önemli konu ise bir kere bile diyetin dışına çıktığımızda hissettiğimiz suçluluk duygusu. Bu suçluluk duygusu çok tehlikeli olabiliyor çünkü çoğumuzda bu duygu nasıl olsa diyet bozuldu deyip tamamen diyeti bırakmamıza neden oluyor. Suçluluk duygusu hissetmeyin bir kere çikolata yediğinizde de kilo almazsınız tıpkı bir kere salata yemekle kilo veremeyeceğiniz gibi. Sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirin önemli olan genel alışkanlıklarımızdır. Bunu edindiğinizde hayatınızda yasaklar olmayacak sadece porsiyon kontrolü olacak."



GÖBEK ERİTMENİN YOLLARI

"FAZLA kilosu olan olmayan neredeyse herkesin ortak şikayeti göbeğidir. Göbek diyince çoğumuzun aklına yağlı beslenmek gelir ama aslında ideal kilomuzda olsak bile göbeğimizin olmasının nedeni fazla tükettiğimiz basit karbonhidrat ve şeker kaynakları olabilir.

DOĞRU SEÇİMLER

Bunlar nelerdir? Beyaz ekmek, beyaz un, hamur işleri, paketli bisküvi ve gofretler, şekerli yiyecekler, gazlı ve şekerli içecekler, meyve suları, beyaz makarna vb. Bu ürünleri çok tüketmek yağın göbekte depolanmasına neden olur ve hepimizin bildiği göbeğimiz oluşur. Aslında doğru karbonhidratı seçerek göbeğimizi eritmemiz mümkündür. Bunu beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği tüketerek, hamur işlerinde beyaz un yerine tam buğday unu kullanmak, paketli ürünleri tüketmek yerine evde yapmak, meyve suyu yerine meyvenin kendisini yemek, şekerli içecekler yerine ayran, su ve soda içmek gibi kolay alışkanlıklar edindiğimizde hepimiz göbeğimizin erimeye başladığını ya da oluşmadığını fark edebiliriz. Genel önerilerle birlikte doğru karbonhidratı seçmek bölgesel kilolarınızı vermeniz için size çok yardımcı olacaktır. Sporu hayatınıza bir şekilde sokun."

DİYETİNİZİ ÇANTANIZDA TASIYIN

"Bunları uygulamaya başladıktan sonra yazın gelişiyle daha çok açık alanlara, plajlara gitmek isteyebilirsiniz. Diyetinizi artık uygulayamayacağınızdan endişelenmeyin. Tabak porsiyonlarınızı tost haline getirip çantanıza atabilirsiniz. Kuru yemişler, meyveler, belki salatanız, belki sağlıklı tatlılar bile alternatifiniz olabilir. "