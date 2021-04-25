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Haberler Pazar Zeus tapınağı yeniden canlanıyor

yeniden canlanıyor

Anadolu’nun en iyi korunmuş tapınaklarından biri olarak gösterilen ’taki ’ndeki , orijinal malzemelerle eski ihtişamına kavuşturulacak. Çalışmalarda hiçbir şekilde modern taş kullanılmayacak

Zeus tapınağı yeniden canlanıyor

25.4.2021

MUĞLA'NIN Milas ilçesindeki Zeus Tapınağı'nın yeniden ayağa kaldırılması ve depreme karşı güçlendirilmesi için hazırlanan proje onaylandı. 2011 yılında başladıkları kazı çalışmalarıyla tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Euromos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Abuzer Kızıl, antik kentte temizlik, sondaj, jeofizik, harita, menfez ve kazı çalışmalarının tapınak, agora, tiyatro, hamam ile surlarda yürütüldüğünü anlattı.

Kızıl, Euromos'un Karya'nın önemli kentlerinden olduğunu belirterek, Zeus Tapınağı'nın restorasyon ve güçlendirilmesini içeren projenin onaylandığını söyledi.

DEPREME DAYANIKLI
Zeus Tapınağı'nın orijinal malzeme ile restore edilmesinin planlandığını kaydeden Kızıl, tapınağın yıkılan parçalarını titizlikle tasniflediklerini ve restorasyona hazır hale getirdiklerini kaydetti. Antik kentte çok büyük bir restorasyonu gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Kızıl, "Tapınağın mimari blokları, sütunları burada mevcut... En büyük sıkıntımız, tapınağın kuzey cephesinde bir eğim söz konusu. O cepheyi tamamen aşağıya indirip, olası bir deprem karşısında tekrar kuracağız ve iyice sağlamlaştıracağız. Bu çalışma tamamlandığında bir rüyamızda gerçekleşmiş olacak. Zeus Tapınağı hak ettiği yeri fazlasıyla alacak. Anadolu'nun en iyi, en ilgi çekici ve en çok ziyaret edilen tapınaklarından biri olacak" dedi.

■ VOLKAN YILDIZ

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