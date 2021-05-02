Ailece ekran başına

COCO

12 yaşındaki Miguel'in en büyük kahramanı, hayatını kaybeden Meksikalı gitarist Ernesto de la Cruz'dur. Miguel günün birinde ünlü müzisyenin gitarını bulur. Gitarı çalmaya başladığı an kendisini Ölüler Diyarı'nda bulur. Buradan kurtulmak isteyen Miguel'in karşısına Hector çıkar ve birlikte Miguel'in aile tarihinin ardındaki gerçek hikayeyi keşfetmek için bir yolculuğa çıkarlar.

HACHİKO: A DOG'S TALE

HACHI, Japonya'da yaşanan gerçek bir hikayeyi anlatıyor. Profesör Parker Wilson, tren istasyonunda Japon kökenli meşhur Akita inu cinsi bir köpek bulur. Köpeği eve ilk getirdiğinde, profesörün eşi ilk önce sert bir tepki verir ancak Hachi kısa zamanda tüm aileye kendini sevdirir. Bu tatlı köpek, her gün yol arkadaşını işe giderken tren istasyonuna kadar yolcu eder ve döneceği saatte ise aynı yerde onu bekler.

UMUDUNU KAYBETME

Maddi sıkıntılar yaşadığı dönemde Chris, zorluklara karşı direncini kaybeden karısı tarafından terkedilir ve 5 yaşındaki oğluyla baş başa kalır. Ardından evlerini de kaybeden baba-oğul sokaklarda kalıp daha zor zamanlar geçirmeye başlar ve Chris bildiği bütün satış tekniklerini kullanarak oğluyla hayata tutunmaya çalışır.

FANTASTİK CANAVARLAR NELERDİR, NEREDE BULUNURLAR

FANTASTİK yaratıklar hakkındaki film JK Rowling'in gezi notlarından oluşan aynı isimli fantastik ansiklopedi kitabına dayanıyor. Harry Potter'ın bu kitabı okumasından 70 yıl önce yazılan kitapta, genç kaşif Newt Scamander'ın New York'un gizli cadı ve büyücü komitesiyle yaşadıkları konu alınıyor.

CHRİSTOPHER ROBİN

ÇOCUKLUK yıllarının çok sevdiği yakın arkadaşı Ayı Winnie ve diğerleri artık Christopher Robin'in hayatında değildir. İş hayatıyla çok meşgul olan Robin ailesini de ihmal etmeye başlamıştır. Hayatının çıkmaza girdiğini hissettiği bir anda Winnie karşısına çıkıverir. Ardından Robin Winnie'nin masal dünyasına yıllar sonra geri dönüp, arkadaşlarını bulmasına yardım

eder ve o sırada ailesinin kıymetini anlayarak yeniden gerçek dünyaya gider.

CHARLİE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI

ENTERESAN ve tuhaf biri olan Willy Wonka, esrarengiz fabrikasını kendisinden sonra bırakabileceği birini aramaktadır ve bunu için de bir yarışma düzenler. Yarışmayı kazanan 5 çocuktan biri ise fakir ve ailesiyle oldukça zor bir yaşam süren ve Charlie olur.

ALİCE HARİKALAR DİYARINDA

17 yaşındaki Alice, sosyeteye tanıtım partisinde beyaz bir tavşanı takip eder ve kendini harikalar diyarında bulur. Aslında 10 sene öncesinde de ziyaret ettiği bu yeri, ikinci ziyaretinde hatırlamaz. Harikalar Diyarı'nda Alice'i karşılayanlar arasında koskocaman şapkalı Mad Hatter karakteriyle Johnny Depp karşımıza çıkıyor.



MALEFİZ

HUZUR ve barış içindeki orman krallığında büyüyen Malefiz güzel, saf ve genç bir kadındır. Fakat bir zamanlar inanıp güvendiği Stephan, Malefizin topraklarını tehdit eder ve bu ihanetin sonucunda Malefiz'in saf kalbi taşa döner. O kadar kin ve dolar ki çektiği acılar sonucunda Aurora'yı lanetler fakat Aurora büyüdükçe, Malefiz onun gerçek barışı sağlayabilecek tek anahtar olduğunu fark edecektir.

GÜZEL VE ÇİRKİN

BİR büyü sonucunda korkunç bir yaratığa dönüşen prens, konuşan eşyalara dönüştürülmüş uşaklarıyla tek başına şatoda yaşamaktadır ve 10 yıl içinde hiçbir kadın ona aşık olmazsa sonsuza dek canavar olarak kalacaktır. Şatosuna izinsiz girdiği için tutsak aldığı yaşlı bir adamın kızı, babasının özgürlüğü için şatoda tutsak olmayı kabul eder. Belle, canavarın korkutucu görüntüsünün altında ne kadar iyi biri yattığını öğrenir ve beklenmedik bir aşkın ortasına düşer.

GARFİELD

BİR kedinin isteyebileceği her şeye sahip olan şişman ve lazanya delisi Garfield, sahibi Jon'un kız arkadaşını etkilemek için sahiplendiği Odie ismindeki köpeği eve getirince rekabete girer.





ALADDİN

FİLM, Agrabah pazarlarından yiyecek çalarak geçinmesine rağmen altın gibi bir kalbi olan Aladdin'in hayatını konu alıyor. Fakat Aladdin'in hayatı, Harikalar Mağarası'nda bulacağı sihirli lamba ve 3 dileğini gerçekleştirecek olan lamba cini ile tamamen değişecektir.

BAYAN PEREGRİNE'NİN TUHAF ÇOCUKLARI

İPUÇLARINI izleyerek gizemli bir adaya giden küçük Jacob, Bu adada Miss Peregrine's Home For Peculiar Children adında bir evde kendisi gibi tuhaf ama gizemli güçlere sahip öksüz çocuklarla karşılaşır ve peşinde korkunç yaratıklar olan bu çocukları kurtarmaya çalışır

SOUL

MÜZİK öğretmeni olan Joe Gardner yıllardır başarılı bir jazz piyanisti olmanın hayalini kuruyordur. Tam bu hayaline kavuşmak üzereyken New York sokaklarında aniden bir kanalizasyona düşerek, farklı bir dünyaya geçiş yapar.



LADY VE TRAMP

KÖPEK Lady, sahipleri ile beraber mutlu bir hayat sürmektedir ta ki aileye yeni bir üye katılana kadar... Aileye yeni gelen üyeyi kıskanıp artık evde istenmediğini düşünen Lady, evden kaçar. Sokakta Tramp adında bir köpekle ile tanışır.





TERS YÜZ

BABASININ San Francisco'da yeni bir işe girmesiyle Riley'nin hayatı alt üst olur. Şimdi onu yeni ev ve yeni arkadaşlıklar beklemektedir. Bu süreçte Riley'nin içinde yaşanan ve günlük hayattaki kararlarında etkili olan duyguları yaşanan bu değişime ayak uydurmaya çalışırken ufak bir kaos ortamı oluşacaktır