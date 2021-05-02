Okuma alışkanlığı edinmenin tam sırası

BİR türlü vakit bulup okuyamadığınız kitapları elinize almanın, yeni çıkanları keşfetmenin şimdi tam sırası. Çocuklarınızı eğitmenin en iyi yolu örnek olmaktan geçiyorsa onunla birlikte siz de kitabınızı alıp köşenize çekilin. Bu günler çocuğunuza okuma alışkanlığı edindirmek için bir fırsat.

■ Küçük Prens ■ Yazar:Antoine de Saint-Exupery

HER çocuğun okuması gereken Antoine de Saint-Exupery'nin ölümsüz eseri Küçük Prens, Murat Erşen'in özenli çevirisi ve özel etkinlik dosyasıyla okurlarla buluşuyor.

■ Şahbaba Yazar ■ Murat Bardakçı

ŞAHBABA Sultan Vahideddin'in belgesel öyküsü, mektupları ve hatıraları.. Torunları, Sultan Vahideddin'e Şahbaba derlerdi...

■ Kitapları Kurtaran Kedi ■ Yazar: Sosuke Natsukawa

Kalp ■ Yazar: İskender Pala

Dünyasızlar ■ Yazar: Kaan Murat Yanık