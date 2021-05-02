BİR türlü vakit bulup okuyamadığınız kitapları elinize almanın, yeni çıkanları keşfetmenin şimdi tam sırası. Çocuklarınızı eğitmenin en iyi yolu örnek olmaktan geçiyorsa onunla birlikte siz de kitabınızı alıp köşenize çekilin. Bu günler çocuğunuza okuma alışkanlığı edindirmek için bir fırsat.
■ Küçük Prens ■ Yazar:Antoine de Saint-Exupery
HER çocuğun okuması gereken Antoine de Saint-Exupery'nin ölümsüz eseri Küçük Prens, Murat Erşen'in özenli çevirisi ve özel etkinlik dosyasıyla okurlarla buluşuyor.
■ Şahbaba Yazar ■ Murat Bardakçı
ŞAHBABA Sultan Vahideddin'in belgesel öyküsü, mektupları ve hatıraları.. Torunları, Sultan Vahideddin'e Şahbaba derlerdi...
■ Kitapları Kurtaran Kedi ■ Yazar: Sosuke Natsukawa
Kalp ■ Yazar: İskender Pala
Dünyasızlar ■ Yazar: Kaan Murat Yanık
Okuma alışkanlığı edinmenin tam sırası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.