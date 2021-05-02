Yeni hobi edinmenin şimdi tam zamanı

İnternet, sanal alışveriş, görüntülü konuşma gibi imkanlarımız olduğu sürece aslında çok da çaresiz değiliz evde. Hatta yapabileceğiniz çok güzel etkinlikler var. Şimdiye kadar yapmak isteyip de yapamadığınız projelerinizi gerçekleştirebilirsiniz... Böylece hem keyifli vakit geçirebilir hem de el emeğinizle ürettiklerinizi kullanırken gururlanabilirsiniz.

AHŞAP OYMACILIĞI

Yaratıcılığını ve emeğini ortaya koyabileceğiniz en güzel hobilerden biri ahşap oymacılığı. İster büyük tasarımlar ister minyatür çalışmalar olsun, sabır ve ilgi ile kendinize özgü el emeği eserler yaratabilirsiniz.



KALİGRAFİ

El becerilerine bir yenisini katıp göz alıcı yazılar yazmak için başlangıç seviyesinden profesyonel düzeylere kadar video anlatımlı kaligrafi derslerini internette bulabilirsiniz.

MUM YAPMAK

Hem dekorasyon objesi olarak hem de sevdiklerimize hediye etmek için mumlar sık tercih edilen bir seçenek. Satın almak yerine gerekli malzemeleri temin ederek istediğiniz renk, koku ve biçimde mumları evde kendiniz yapabilirsiniz.

TURŞU KURMAK

Neredeyse her çeşit sebze ve farklı kombinasyonlarla kurabileceğiniz turşu tariflerine bakarak kendi zevkinize uygun gurme lezzetler oluşturmayı deneyebilirsiniz.

KANAVİÇE YAPMAK

En sevilen nakış işlerinden biri olan kanaviçe gün geçtikçe daha fazla kişi tarafından deneniyor ve böylece ortaya çok yaratıcı tasarımlar çıkabiliyor. Sayısız video anlatımlı kursunu bulabileceğiniz kanaviçe işi için tek yapmanız gereken, ana malzemeleri edindikten sonra hayal gücünüzü ve emeğinizi ortaya koymak.

MOBİLYA YENİLEMEK

Evde geçirdiğiniz vakit dekorasyonunuzu renklendirmek için harika bir fırsat. Eskiyen ya da sıradan gözüktüğünü düşündüğünüz mobilyaları çeşitli kendin yap teknikleri ile yenileyebilirsiniz.