Afacan Mete çocuklarla buluştu

İZMİRLİ gazeteci yazar Burak Cilasun'un, çocuklara Türk tarihini sevdirmek için kaleme aldığı Afacan Mete Zamanın İçinde isimli kitap, köy okullarına dağıtıldı.

İzmir, Van, Ağrı ve Mardin illerindeki köy okullarına dağıtılan kitabın yazarı Burak Cilasun, "2017'de okuyucuyla buluşan Afacan Mete, aradan geçen süre zarfında çocuklara tarihimizi sevdirmeyi misyon edinmiş ve bunu da kampanyalarla başarmış bir kitaba dönüştü. Bu kampanyayı, hayırseverlerin desteğiyle ikinci kez gerçekleştiriyoruz" İfadelerini kullandı.

6. sınıfa giden Mete amcasının zaman makinesiyle zamanda yolculuğa çıkar. Bu süreçte tarihin dört farklı dönemine giden Mete, ilk olarak Dede Korkut ile karşılaşır. Mete, burada ad almak için diğer çocuklarla yarışır ve erdemlilik kazanır. İstanbul'un fethini ve Barbaros Hayrettin Paşa'yı gören Mete, son serüveninde ise Çanakkale Savaşları'nın ortasındadır.