Cilt bakımına doğal çözümler

NEMLENDİRME

● Zeytinyağı: Kuru ve karma ciltler zeytinyağını nemlendirici olarak rahatlıkla kullanabilirler. Zeytinyağı, içeriğinde güçlü yağ asitleri bulundurur ve cilde derinlemesine işler. Böylelikle cilt ilk kullanımdan itibaren hızlı bir şekilde nemlenir. Zeytinyağı E vitamini içerir ve E vitamini cildin gençleşmesine ve sıkılaşmasına yardımcı olur. Zeytinyağı çok güçlü bir antioksidandır. Zeytinyağı cilt hastalıklarının giderilmesinde de oldukça etkilidir. Döküntüler, kızarıklık, kaşıntı gibi rahatsızların tedavi edilmesinde önemli rol oynar.

● Üzüm çekirdeği yağı: Üzüm çekirdeği çok güçlü bir antioksidandır. Cildi yenilen, sıkılaştırır ve kırışıkları açar. Gözaltı morluklarını gidermedeki en etkili yağdır. Üzüm çekirdeği yağını göz altınızda yer alan mor bölümlere nazikçe sürmeniz halinde, cildinizde yenilenme ve morluklarda iyileşme görebilirsiniz.

● Argan yağı: Fas'ta hayat ağacı denilen argan cilt ve saç bakımında oldukça etkili bir yağdır. Genellikle saç bakımında kullanılır. Argan yağı saçlara parlaklık ve kazandırır. Masaj yağı olarak da kullanılır.

● Badem yağı: Badem yağının, cilde ve saçlara etkileri oldukça fazladır. Badem yağı içeriğinde A ve K vitamini barındırır. A ve K vitaminleri cildi nemlendirmeye yardımcıdır. Badem yağı aynı zamanda cilt çatlaklarına da iyi gelir. Badem yağı, kaşların, kirpiklerin, saçların, sakalların güçlenmesini ve kalınlaşmasını sağlar.

● Jojoba yağı: Jojoba yine güçlü nemlendirici özelliğine sahip doğal bir yağdır. Cildi yatıştırır ve derinden bakım sağlar. Cildin elastikiyet dengesini sağlamasına yardımcıdır.

TEMİZLİK

Maden suyuyla temizleyin

HEMEN hemen herkesin evinde bulunan ve mideyi rahatlatmaya faydası olan soda müthiş bir mineral kaynağıdır. Bu mineraller cildi canlandırmada çok faydalıdır. Cilt bakımınıza evinizde bulunan soda ile yüzünüzü yıkayarak veya bir pamuğa döküp cildinizi temizleme ile başlayabilirsiniz.

Akneli ciltler için limon

CİLT lekeleri, siyah noktalar ve sivilceler için limon çok özel bir doğal kaynaktır. Limon asidik bir meyvedir ve yüksek oranda C vitamini içerir. Limon suyu tonik olarak kullanıldığında sıkılaştırıcı, renk açıcı ve akne kurutucu özelliklerine sahiptir. Limonun suyundan birkaç damla pamuğa damlatıp cildinizi temizleyebilirsiniz. Pamukla uygulayabilirsiniz. Özellikle yağlı ciltlerde bu yöntem çok etkilidir.

ARINDIRMA

Zeytinyagı ve seker peelingi

BİLDİĞİNİZ gibi zeytinyağı müthiş bir antioksidandır. Cildi yeniler, parlatır ve nemlendirir. Şekerin ise cildi canlandırma ve sıkılaştırma özelliği vardır. Bu peeling özellikle kuru ciltlerde kullanılmalıdır. Bir kâse içerisinde zeytinyağı ve toz şeker karıştırılır. Tonik veya yıkama jeli ile temizlenmiş olan cilde sürülür ve yuvarlak hareketler ile cilde masaj yapılır. Uygulamadan sonra cilt ılık su ile durulanır. Bu işlem cildi ölü derilerden arındır, sıkılaştırır ve nemlendirir.

Kahve peelingi

KAHVENİN içerisinde yüksek oranda kafein vardır. Vücut ve cilt için kafeinin canlandırma etkisi vardır. Kahve peelingi cildi ölü derilerden arındırırken cildi canlandırır ve daha sağlıklı görünmesini sağlar. Keyifle içtiğiniz kahvenin telvesini yüzünüze nazikçe sürüp masaj yaptıktan sonra ılık su ile nazikçe yıkayın. Sonrasında mutlaka nemlendirici kullanmalısınız.

MASKE

YAŞ veya kuru maya genellikle ekmek, lezzetli poğaçalar ve hamur işlerinde kullanılan, faydalı mikroorganizmalardan oluşan maya türlerindendir. Yaş mayanın nemli ve hamur kıvamında bir yapısı vardır. Kuru maya ise küçük paketlerde satılan toz kıvamındadır. Maya, maske şeklinde cilde uygulandığında ciltte yüz germe etkisi oluşturur, kırışıklıkları azaltır, lekelerin rengini açar ve sivilceleri kurutur. Genç ciltlerde 15 günde 1, yaş almış ciltlerde haftada 1 uygulanan maya maskesinin gençleştirme etkisi gözle görülür ve şaşırtıcı biçimdedir.

Yumurta akı maskesi

YUMURTA düzenli olarak tüketilmesi gereken son derece faydalı bir besindir. İçeriğinde yüksek oranda protein, kalsiyum ve vitaminler bulunur. Yumurta akının cilde faydaları oldukça fazladır. Cildi sıkılaştırır, kırışıkları açar, gözenekleri küçültür, akne ve siyah noktaları azaltır.