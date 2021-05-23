Akneleri doğal iksirlerle korkutun

LAVANTA YAĞ

DÖNEM dönem cildi yoran akneleri evde kolayca temizlemenin yollarından biri olan lavanta yağı, cilt yenilenmesine destek olmaktadır. Hasar görmüş ve solmuş cildi onararak sivilceli yapıyı yenileme görevi vardır. Lavanta yağını her gece uykudan önce bir pamukla cildinize sürüp uyumanız, akneleri temizleme konusunda size yardım eder.

KAHVE TELVESİ

Kahvede yer alan antioksidan maddeler, cildin onarılmasına ve iltihapların giderilmesine destek olacaktır. Aknelerden kurtulmak için taze hazırlanmış kahve telvesini yüzünüze sürüp maske yapabilirsiniz. İçilmiş kahvelerin kullanılmaması önerilir. Bazı durumlarda ağız içindeki bakterilerin cilde zarar verdiği gözlemlenmiştir. Kahve telvesini sık sık deneyerek akneleri kurutup yok edebilirsiniz.

TARÇIN VE LİMON SUYU

LİMON suyunun cilt hücrelerini onarma gücü, tarçının cildi beslemesi bir araya geldiğinde aknelerin oluşturduğu pürüzlü görünüm ve cilt yorgunluğu yok edilebilir. Limon suyuna eklenen toz tarçını bir pamuğa alarak cildinizi her gece temizleyin. Birkaç gün sonrasında cildinizin eskisinden daha berrak ve pürüzsüz olduğunu görebilirsiniz.

LİMON VE KARBONAT

LİMONDA yer alan C vitamini ve antioksidan maddeler sayesinde akneler kısa sürede temizlenecektir. Karbonat ve limonu karıştırıp krem kıvamına getirdiğinizde, peeling etkisi oluşturan doğal bir maske elde edebilirsiniz. Limonlu karbonatlı maske, aknelerin temizlenmesini ve cildin yenilenmesini kolaylaştıracaktır.

KİL MASKESİ

Çok eski zamanlardan günümüze kadar yaygın şekilde kullanılan kil maskesi, akne ve yayılmış sivilceleri temizleme görevine sahiptir. Toz haline kil alıp ılık suyla maske hazırlayabilirsiniz. Kil maskesini 2 günde 1 defa olacak şekilde yüzünüze uyguladığınızda; akne gibi zorlu sivilceleri cildinizden yok edebilirsiniz. Tamamen doğal bir malzeme olduğu için hücreleri yenilerken cildinizi de besleyecektir.

ALOE VERA JELİ

Aloe vera jelinde bulunan antioksidan maddeler, aknelerin yeniden oluşmasını önler ve var olan akneyi kısa sürede temizler. Akne sonrasında ciltte leke oluşmasına da engel olan aloe vera jeli, düzenli kullanımda etkili sonuçlar vermektedir. Ergenlik döneminde ve zaman zaman oluşan akneleri bitkisel yöntemle temizlemek için doğal aloe vera jelini çıkartıp akneli bölgeye uygulayabilirsiniz.

BALLI ZERDEÇALLI

Bal çok güçlü bir antioksidan maddedir. Zerdeçal ise bal kadar etkili doğal bir antibiyotiktir. Akneler için iki malzemeden faydalı bir maske hazırlanmaktadır. Arzuya göre balı ve zerdeçalı karıştırıp doğal kreminizi hazırlayabilirsiniz. Bu maskeyi her gece uykudan önce cildinize sürerek bekleyiniz. 20 dakika sonra ılık suyla cildinizi temizleyebilirsiniz. Ballı zerdeçallı maskenin akneleri yok ettiğini görünce, bebeksi cildiniz daha da yenilenmiş şekilde aynaya yansıyacaktır.

KAYISI YAĞI

Eğer cildinizde yayılmış bir akne varsa; kayısı yağı sayesinde pürüzsüz bir görünüme sahip olabilirsiniz. Her gece uyku öncesinde cildinize süreceğiniz kayısı yağıyla, kısa bir sürede akneleri yok edebilirsiniz. Kayısı yağını temizlemenize gerek yoktur. Uykudan önce bir pamukla cildinize masaj yapın ve cildin bu yağı almasını bekleyin.

SARIMSAK PÜRESİ

SARIMSAK çok güçlü bir antibiyotiktir. Özellikle de içi dolu aknelerin doğal yolla temizlenmesine yardım etmektedir. Sarımsağın püre haline gelmesi için güzelce ezin. Akneli cildinize sürün. Her sabah 15 dakika kadar bu püreyi akneli bölgeye sürün ve aknelerin temizlenmesini kolaylaştırın. Cildi yenileyerek aknelerin kuruyup temizlenmesini hızlandıracaktır. Aynı zamanda yeniden akne oluşmasına da engel olacaktır.

SALATALIK VE YOĞURT MASKESİ

YOĞURDUN besleyici; salatalığın ise yenileyici etkisi sayesinde akneleri birkaç gün içinde cildinizden atabilirsiniz. Her gece uykudan önce salatalık püresi ve yoğurdu karıştırıp cildinize sürün. 15 dakika sonra ılık suyla cildinizi temizleyin. Düzenli kullanım sonucunda çok geçmeden aknelerin temizlendiğini görebilirsiniz

ELMA SİRKESİ VE YOĞURT

EV yapımı yoğurt içinde daha çok faydalı bakteri ve besleyici mineraller vardır. Ev yapımı yoğurtla elma sirkesini karıştırıp doğal bir maske uygulanabilir. Aknelerin cildi yorduğu ve cilde yayıldığı dönemlerde mutlaka elma sirkeli yoğurtlu bir karışım hazırlayın. Bu maskeyi her gece uyku öncesinde cildinize sürün ve 20 dakika kadar bekleyin. Ardından ılık suyla cildinizi temizleyin. Son olarak temiz bir pamuk yardımıyla cildinizdeki ölü derileri de temizleyin. Düzenli kullanımda aknelere elveda diyebilirsiniz.