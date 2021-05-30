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Açık artırma antika yardım

Aydınlı sıhhi tesisatçı Saim Korlaelçi, 10 yıl emek vererek biriktirdiği antikaları ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için satacak.

Açık artırma antika yardım

30.5.2021

Aydın'ın Efeler ilçesinde hayırsever esnaf Saim Korlaelçi, yaklaşık 10 yılda topladığı, bine yakın antika ve eski eşyayı ihtiyaç sahibi ailelere yardım için satacak.

Kurtuluş Mahallesi'nde su tesisatçısı 2 çocuk babası Saim Korlaelçi, örnek bir davranışa imza attı. Antika ve eski eşyalara meraklı olan Korlaelçi, yaklaşık 10 yılda emekle topladığı, aralarında kılıç, oyuncak araba, biblo, lamba, telefon ve saatlerin de olduğu bine yakın antika ve eski eşyayı açık artırma yolu (mezat) ile satacak. Korlaelçi, Eşyaların satışından elde edeceği gelirle ihtiyaç sahibi ailelere yardım edecek.

Hayırsever esnaf Saim Korlaelçi, satıştan elde edilen gelirin Aymelek Derneği'ne bağışlanacağını söyledi. Hayırsevere duyarlılığından dolayı teşekkür eden Dernek Başkanı Yurdagül Altıntaş, "Bu mezatın tüm geliri ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kullanılacak. Bu gelirle zor durumdaki vatandaşların evlerini tadilat ettirip engellilere tekerlekli ve akülü sandalye alacağız" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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