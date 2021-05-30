Anadolu mutfağının izlerini müzelerde sürün

ZAVOT PEYNİR MÜZESİ (KARS)

BOĞATEPE Zavot Peynir Müzesi'nde 32 peynir türünü ve bölgede bulunan tıbbı bitkileri görebilirsiniz. 2010 yılında kurulan müze, Türkiye'de ilk, dünyada ise ikinci eko-peynir müzesi özelliğini de taşır. Kars, Boğaztepe köyünde eski bir mandıranın içerisine kurulan bu müzede geleneksel ev yapımı peynir yapım aşamaları, geçmişten günümüze peynir yapımında kullanılan pek çok materyal sergileniyor. Ayrıca bölgeye yakın 100 çeşit endemik bitki, çiçek ve şifalı otların hangi doğal tedavide kullanıldığını aktaran bilgiler ve resimleri de burada görmek mümkün.

HACIBANLAR EVİ MUTFAK MÜZESİ (ŞANLIURFA)

Şanlıurfa Belediyesi tarafından 2011'de açılan bu bina eski Hacıbanlar Evi'nin restore edilerek önemli bir mutfak müzesi haline getirilmiştir. Müze binası beş odadan, bir adet mutfak ve üç adet zerzem (kiler) odası bulunmaktadır. Odaların tasarımında Urfa'daki yeme içme kültürü mutfak yaşam şekli de misafirlere tasvir edilmektedir.

SAFRANBOLU KAHVE MÜZESİ

Anadolu'da yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip olan kahve kültürünü yaşatmak amacıyla oluşturulan bir müzedir. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Türkiye'nin ilk kahve müzesi olma özelliğini taşır. Müzede Anadolu'da çeşitli bölgede farklı şekillerde 100-150 yıllık geçmişe sahip kahve cezve, fincan, el değirmeni, kavurma tavası, tartı, tahta kaşık, su küpü ve şekerlikler kahve tarihini misafirlere sergilenir. Müzede kahve kokusunu yoğun olarak hisseden ziyaretçilere Burçak, Zingarella, Özel Tarz, Mırra, Nohut Çilveli, Şehzade, Hilve ve Dibek gibi kırka yakın kahve çeşitliliği sunulur.

İSTANBUL GASTRONOMİ MÜZESİ

Türkiye yiyecek-içecek kültür ve sanayisinin tarihi yolculuğunu anlatan müzede babaannelerin kullandığı şeker kalıp kapları, kahve değirmeni ya da eski Türk filmlerinde görebileceğimiz teneke konserve kutular bile var. Ayrıca müzede aşçılık araç gereçleri, eski sahanlar, yağ kutuları, su ve gazlı içecek şişeleri de sergileniyor. Cumhuriyet Dönemi bakkaliye malzemeleri, şekerleme ve sakız paketlemeleri, etiketler, Cumhuriyet Dönemi'nden kalan temizlik için kullanılan malzemeler ve mutfak ile ilgili akla gelebilecek çok obje mutfak sektör sanayisine ve tarihine ışık tutuyor.





ZEYTİNYAĞI MÜZELERİ

Türkiye'de zeytinyağı çok eski ve köklü bir kültüre sahip. Bu yüzden zeytinyağının üretiminde kullanılan malzemelerle tarihsel bilgi akışı sağlamak maksadıyla zeytinyağı müzeleri kurulmuştur. Zeytinyağı müzelerinde hem zeytin ve zeytinyağı üretimi yapılmaktadır. ● Adatepe Zeytinyağı Müzesi: Balıkesir'in Edremit ilçesindedir. 2001 yılında aktif olan bu müze Türkiye'nin ilk zeytinyağı müzesidir. ● Oleatrium Zeytinyağı Müzesi: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan müze, 30 yıldan fazla birikimle koleksiyon olarak oluşturulmuştur. ● Edremit Evren Ertür Tarihi Zeytinyağı Aletleri Müzesi: Balıkesir'in Edremit 1899'dan beri hizmet vermekte olan bina günümüzde müze haline çevrilmiştir. ● Köstem Zeytinyağı Müzesi, İzmir'de bulunan müzede butik otel ve bilim sanat atölyesi hizmeti de sunuluyor.

PELİT ÇİKOLATA MÜZESİ (İSTANBUL)

1957 yılında çikolata üretimi yapmaya Pelit markası 2004 yılında çikolatayı sanata çeviren bir müze açtı. Müze içerisindeki beş salonda ayrı ayrı temalar işleniyor. Ana salonda akışkan halde sergilenen küçük bir nehir görünümünde olan çikolata şelalesi, gerçek boyutta yapılan çikolata ev, Nuh'un Gemisi ve çikolata tarihi geçmişini tasvir eden çikolatadan yapılmış tablolar sergileniyor. İstanbul Salonu'nda çikolatadan yapılan Sultan Ahmet Cami, Kız Kulesi, Galata Kulesi gibi İstanbul'un tarihi mimari eserleri sunuluyor. Türk Büyükleri Salonu'nda Türk Tarihi'nin önemli liderlerinin büstleri bulunuyor. Sanatçılar Salonu'nda çikolatadan önemli ressamların eserleri bulunuyor. Medeniyetler Salonu'nda Antik Roma'dan Osmanlı dönemine uzanan medeniyetlerden kalma eserler çikolatadan temsiller ile sergileniyor.

MARMARİS BAL EVİ

MARMARİS'İN çam ağaçlarıyla çevrili Osmaniye köyünde kurulmuş, altıgen şekillerde bal peteğine mimarisinde tasarlamış bir tesistir. Müzede, balın sofraya gelinceye kadar tüm aşamaları ve balın tarihi süreci ile ilgili hem görsel araç gereç hem de panolar yardımıyla anlatılır. Ziyaretçiler bal ve baldan yapılan ürünlerin tadımı yapabilmekte ve bal satın alabilmektedir.

HATAY GASTRONOMİ EVİ VE HATAY TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER MÜZESİ

2019 yılında faaliyete geçen Hatay Gastronomi evinde Antik Roma, Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet temalı odalar bulunuyor. Müzede cam kaplarda ve el yapımı sepetlerde kullanıma hazır olarak 280 adet bitki sergileniyor. Bu sergileme yönteminin yanı sıra büyük ebatta fotoğraflar, botanik bilgi panoları ve hangi bitkinin ne için kullanıldığını aktaran bilgiler de aktarılıyor.

EMİNE GÖĞÜŞ MUTFAK MÜZESİ

Emine Göğüş Mutfak Müzesi Gaziantep yöresel mutfak kültürünü tanıtmak hedefiyle kurulmuş. Müzede; bayram yemeği yuvalamanın yapımı, kış mevsiminde soğuk gecelerde tandır denilen ocakbaşlarında pişirilen bastık, sucuk, ceviz, kahve- mırra vb. yöresel detaylar cansız mankenlerle tasvir edilir. Gaziantep mutfak kültürü, bölgeye has mutfak bütünlüğünü, ikram odası ve içecek kültür salonlarında bilgilendirici panolar aracılığıyla misafirlere yerel mutfak anlayışlarını anlatır.

RİZE ÇAY MÜZESİ

Çay, Türkiye'ye sonradan gelen ve Anadolu'da Türkler ile özdeşleşmiş ve Türk kültürü haline gelmiştir. Bu kültürün nesilden nesile aktarımını sağlamak için çayın geçmişte ve günümüzde nasıl işlendiğini anlatmak amacıyla Çay müzesi oluşturulmuştur. Müze iki bölümden oluşur. Birinci bölüm olan çay teknoloji müzesinde çayın işleme teknikleri sergilenir. İkinci bölümde ise çayın Türkiye ve diğer ülkelerdeki içme ve demleme şekillerini görebilirsiniz. Müzede ayrıca Fransa, İngiltere gibi ülkelerin yanısıra Türkiye'deki çay demlikleri, semaverler de sergilenmektedir.