Atık yağdan gelen hijyen ve şifa

Milas'ın Kıyıkışlacık köyünde kullanılmış zeytinyağları, geleneksel yöntemlerle sabun yapılarak geri dönüştürülüyor. Yıllar önce yöre halkının yegane temizlik malzemesi olan zeytinyağlı sabun, halen gündelik yaşam içerisindeki önemini koruyor ve geleneksel yöntemlerle üretimine devam ediliyor.

Saç dökülmesine, kepeğe, kaşıntı, romatizma ve sedef hastalıklarına iyi geldiği söylenen zeytinyağından yapılan sabunlar Milaslılar tarafından yoğun olarak kullanılıyor. İlçeye bağlı Kıyıkışlacık köyünde kadınlar bir araya gelerek imece ile kazanları yakıyor, ardından defne yaprağı ve zeytinyağı ile özel bir sabun karışımı hazırlıyor. Hamur kıvamına gelen sabun, daha sonra kalıplar halinde kesiliyor.

VİRÜSSAVAR SABUN

Kıyıkışlacıklı kadınlardan Elif Babacan, zeytinyağlı sabunun köydeki her eve girdiğini belirterek, "Bu doğal sabunlar temizlikte, kişisel bakımda kullanılıyor. Pandemi sebebiyle de insanlar bu sabuna rağbet göstermeye başladı. Bu sabunun virüsü temizlediğini düşünüyoruz. İçerisinde defne yaprağı gibi doğal koku malzemeleri konulabilen zeytinyağlı sabunun, saç dökülmesine, kepeğe, kaşıntı, romatizma ve sedef hastalıklarına iyi geldiği biliniyor" dedi.

Kullanılmış zeytinyağlarının çevreye ve doğaya büyük zarar verdiğini hatırlatan Sergül Bulut da, kullanıldıktan sonra biriktirilen zeytin yağlarından da sabun yapılabildiğini, böylelikle çevreye duyarlı, geri dönüştürülebilir bir üretim şekli oluştuğunu söyledi.

VOLKAN YILDIZ