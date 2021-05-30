Kapılarınız şıklığa açılsın

Cam kapı

Cam kapılar, modern ve çağdaş evlerde ortak bir özelliktir. Genel olarak, cam kapılar tamamen camdan yapılabilir veya ahşapmetal gibi başka bir malzeme ile kombine edilebilir. Genellikle cam panelli kapılar olarak adlandırılır ve daha dekoratiftir, çünkü cam tipik olarak kapının tasarımında bir vurgu oluşturmak için paneller şeklinde yerleştirilir. Cam iç kapıların sunduğu en büyük avantajlardan biri ışığın geçmesine izin vermesidir. Doğal güneş ışığının odaya girmesine izin vererek ambiyansı ve iç mekanın çekiciliğini önemli ölçüde artırır

Ahır kapısı

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, sürgülü ahır kapıları çok popüler oldu. Çünkü, tek başına herhangi bir eve modern çiftlik evi havası verme gücüne sahipler. Pratik ve çekici olan ahır kapısı stili, açık alanda çok iyi işlevlenir. Daha dar, küçük alanlarda kullanıma uygundur ve katlanır kapıların aksine, serbestçe açılıp kapanabilmesi için yeterli boş duvar alanıyla çevrelenmesi gerekir. Ancak bu kapı tasarımı, geleneksel menteşeli bir kapıya göre sesi daha az engeller. Bu nedenle mutfak, banyo gibi alanların kullanımına daha uygundur

Sürgülü kapı

Küçük evlerde sürgülü kapı ideal bir seçenek olabilir. Genellikle zeminin tabanına veya çerçevenin üst kısmına monte edilmiş bir ray boyunca kayarak yatay bir hareketle hareket ederler.

İsimli kapılar

Evinizin duvarlarını canlı hale getirmek ve dekore etmek için oda kapılarını çıkartma- yazı ile hareketlendirebilirsiniz. Bu odaları birbirinden ayıran farklı bir havaya kavuşturur.

Fransız kapılar

Birbirine açılan ve kapanan bir çift simetrik cam panelli kapı olarak tanımlanan Fransız kapılar, bir odaya havadar bir his verebilir. Fransız kapılar, bir odayı havalandırması ve doğal ışığı artırması gibi birçok faydaya sahiptir. Salon, yemek odası gibi mekanlarda kullanıma uygundur.

Perdeler

Mahremiyet sizin için çok önemli bir konu değil ise, kapı olarak perde de kullanılabilir. Kumaş, iç mekanı yumuşatır; endüstriyel tarz veya beton evlerde harika bir seçenek haline getirir. Kalın kumaş seçmek, perdenin amacına hizmet etmesini sağlar. Kiler, depo gibi alanlardan; yatak odası, çalışma odası gibi alanlara kadar tercih edilebilir.

MELİH DEMİRTAŞ