Pandeminin yan etkisi: obezite

ÖZEL Sağlık Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Deniz, dünya genelinde etkisi giderek artan obezitenin kovid 19 salgını nedeniyle yeni zirvelere ulaştığını söyledi. Dr. Deniz, "Bu dönemde insanlar spor programlarından uzaklaştı, günlük harcadığı kalori miktarı çok azalırken aldığı kalori miktarı artış gösterdi. Girilen bu kısır döngü kaçınılmaz olarak obeziteye neden oldu" diye konuştu.

TEDAVİ ŞART

Op. Dr. Deniz sözlerini şöyle sürdürdü: "Obezite sadece bir kozmetik sorun değildir. Karaciğerde yağlanma, uyku apnesi, şeker hastalığı, inme, solunum sıkıntısı, eklem deformasyonu, çeşitli kanser hastalıklarının görülme sıklığında artış, depresyon gibi pek çok ölümcül hastalığın ana kaynağıdır. Bu nedenle eğer obeziteniz var ve kendi iradeniz yada diyet desteği ile normal kiloya ulaşamıyorsanız mutlaka obezite cerrahisi seçeneğini düşünmelisiniz. Obezite cerrahisi uygun hazırlık ile oldukça başarılı sonuçlar verebilir. Hastalar 1-2 yıl gibi kısa süre içinde fazla kilolarından tamamen kurtulmakta hayatlarında yeni, sağlıklı bir sayfa açmaktadırlar"