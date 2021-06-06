Saray çiçeği motifi ile bohem bir yaz

İĞNE oyası işlemelerini andıran bir çiçek cinsi olan hazeran eskiden güzel görüntüsü sebebiyle saraylarda yetiştirilirmiş. Bu yüzden saray çiçeği olarak da bilinen hazeran şimdilerde bambu iplerinden yapılan bir örgü biçimini tanımlıyor. Ortasındaki boşluk sayesinde hoş bir hava katan hazeran örgüsüne baktığınızda bir çiçek motifini fark edebilirsiniz. Bu motiflerle işlenmiş dolap kapakları eve daha çok egzotik bir hava katar. Bu yüzden de özellikle yazlıklarda daha çok tercih edilir....

TEKLİ KOLTUK VE BERJERLER

Hazeran işlemeli tekli koltukları, evinizin en çok güneş alan köşesine koyarak kendinize güzel bir dinlenme alanı oluşturabilirsiniz. Bir elinize soğuk içeceğinizi diğer elinize derginizi alarak, küçük bir güneş banyosu eşliğinde keyifli bir akşamüstü geçirmek gibi keyifli bir şeye az rastlanır. Hasır detaylı avizeler ve köşelere koyacağınız benzer renkteki yapay çiçekler ile alana tamamen bohem ve egzotik bir hava katabilirsiniz.

YATAK BAŞLIKLARI

Klasik düz renk yatak başlıkları yerine hazeran işlemeli tasarımlar yatak odanıza farklı bir görünüm katacaktır. Halı, perde ve gardırobunuzun renkleriyle ton sür ton bir uyum yakalamak da mümkün olacaktır.

MUTFAK DOLAPLARI

MUTFAĞINDA, klasik tabakların haricinde değer verdiğiniz özel parçaları hazeran işlemeli mutfak dolabınızda muhafaza edebilir ve ihtiyacınız olduğunda kolaylıkla onlara ulaşabilirsiniz.

BÜFELER

Özel davetler ve yemeklerde kullanabileceğiniz kadehleri salondaki büfenizde sergileyebilirsiniz. Bu sayede hazırlayacağınız özel sofralarda ihtiyacınız olan her şeyi aynı dolapta bulabileceksiniz. Eğer salonunuzda modern hava ağır basıyorsa hazeran işlemeleri koyu renklerde tercih edebilir ve salonunuzda uyumu yakalayabilirsiniz

KOMODİNLER

HAZERAN işlemeli minik komodinler, yatak örtülerinize beraber çok güzel bir renk uyumu yakalayarak kişisel birkaç eşyaya da ev sahipliği yapabilir. Alt tarafın içine de rahatlıkla özel ve kişisel eşyalarınızı koyabilirsiniz.

PARAVANLAR

MİSAFİR odasına ya da yatak odanıza koyabileceğiniz bu paravanlar giyinirken rahatlık sağlayacaktır. Ortalıkta kalan kıyafetlerinizi paravan üzerine asabilmek, dağınıklıktan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Bütün işlevinin yanında hazeran paravan evinin yıldız dekor parçası olabilir.