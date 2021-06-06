Sıfır atık felsefesini benimse dünyayı kurtar

● Yeniden Kullan (Reuse): Bu aşamaya kadar hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulduk ve daha minimal bir hayata doğru ilk adımlarımızı attık. Şimdi sırada elimizdeki yeniden kullanılabilir durumda olan eşyaları atmak yerine farklı amaçlarla değerlendirmek var. Bu aşamada hayal gücünün sınırı yok. Kendin-yap ürünler oluşturmayı seviyorsanız evde kullanmadığımız için elden çıkarmayı düşündüğümüz onlarca şey olduğunu fark edeceksiniz.

● Gübre/Kompost Yap (Rot): Mutfağınızda oluşan tüm organik atıkları, meyvesebze ve yumurta kabukları, çay artıkları gibi atıklar bu gruba girer, organik gübre haline getirmek mümkün. Doğadan geleni tekrar doğaya bıraktığımız bu aşama, kırsalda sıklıkla kullanılan bir yöntem. Bahçesi olan bir evde yaşıyorsanız şanlısınız ancak şehirde, çoğunlukla bahçesiz, balkonsuz evlerde yaşamak zorunda kalanlar için kompost yapma süreci biraz zor olabilir. Fakat bu sizi yanıltmasın, mümkün olduğunca doğaya en az zararı vermek için çabaladığınız için tüm süreçleri yüzde 100 uygulayamasanız bile, bunu içsel motivasyonunuz haline getirdiğinizde etrafındaki her şeye daha farklı bir gözle bakmaya başlayacaksınız.

● Azalt (Reduce): Mutlaka gerekli olduğunu düşündüğümüz ürünlerde ihtiyaç miktarımızı belirleyerek azaltma yoluna gitmemiz gerekir. Sıfır atık felsefesinin öne çıkan kavramlarından biri de israfı önlemek. Alışverişte bu kuralı mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Giyim ve gıda alışverişlerinde sahip olduklarını gözden geçirip ihtiyacınız olanı belirlemelisiniz. Mesela aynı işlevi gören 3 tane ayakkabınız varken yeni bir tane almanız gerçekten gerekli mi? İşte burada mantığımızın devreye girmesi ve doğaya karşı sahip olduğumuz sorumluluk duygusunun ağır basması gerekiyor.

● Reddet (Refuse): İlk adım olarak ihtiyaçlarımızı gözden geçirmek en iyisi. Tüketim toplumunun bizlere dayattığı 'al-kullan-at' ürünleri tercih etmek yerine, gerçekten ihtiyacımız olan ürünler arasından doğaya en az zarar vereni seçmemiz gerekiyor. Pratik olmaları nedeniyle sıklıkla tercih ettiğimiz tek kullanımlık ürünlerden uzak durmamız gerektiğini sanırım söylememize gerek yoktur. Plastik veya kağıt bardak, pipet, tabak gibi ürünlerin kullanımında geri dönüştürebilir olduğunu düşünüyorsanız bilmenizde yarar var. Özellikle plastik ürünler maalesef yüzde 100 geri dönüştürülemiyor, bu da çok uzun yıllar doğada çözünmeden kalmaları anlamına geliyor.

● Geri Dönüştür (Recycle): Tüm çabalarınıza rağmen bahsi geçen ürünlerin evinize girmesini engelleyemediyseniz, onları türlerine göre ayırıp geri dönüşüme kazandırmamız gerekiyor. Bugün birçok belediyede bu iş için özelleşmiş ekipler var, ayırdığınız ürünleri bu mercilere toplu şekilde teslim ederek geri dönüşüm süreçlerine katkı sağlayabilirsiniz.