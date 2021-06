Ünleri boylarını aşıyor

HAYDEN PANETTIERE

New York doğumlu oyuncu 11 aylıkken Playskool reklamıyla sektöre adım attı ve peş peşe 50 reklam filminde rol aldı. Karate ve boksa meraklı Hayden'ın, 2019'da ilişkiye başladığı, 9 yıl büyük aşk yaşadığı, çocuğunun babası olan dünya ağır sıklet boks şampiyonu Wladimir Klitschko ile arasındaki boy farkı 45 santimdi.

KYLIE MINOGUE

Avustralyalı şarkıcı ve söz yazarı. Neighbours dizisindeki 'Charlene Robinson' rolüyle ünlendi. 1987'de PWL ile anlaştı ve bir sonraki yıl ilk albümü Kylie'yi yayımladı. Kendisinden 20 yaş küçük olmasına rağmen dillere destan bir aşk yaşadığı ve tam evlenecekken kendisini terk eden aktör Joshua Sasse ile boy farkı 30 santimdi.

KOURTNEY KARDASHIAN

AMERİKALI televizyon yıldızı, 'Keeping Up with the Kardashians' adlı şov programıyla parladı. Khloe Kardashian ve Kim Kardashian'ın kardeşi olup Ermeni, İskoç ve Hollanda kökenlidir. Bir dargın bir barışık yaşadıkları, 3 çocuğunun babası, televizyon yıldızı eski eşi Scott Disick ile aralarında 25 santimlik bir boy farkı vardı.

EVA LONGORIA

Altın Küre ödüllü ABD'li sinema yıldızı, 'Desperate Housewives' dizisindeki 'Gabrielle Solis' rolüyle tanındı. Üç yıllık ilişkilerinin ardından 2007'de evlendiği Fransız NBA yıldızı Tony Parker'la arasında 31 santimlik bir boy farkı vardı. Güzel sanatçı, şimdiki eşi Meksikalı iş adamı Jose Baston'dan da 16 santim kısa.

ELLEN PAGE

KANADALI oyuncu ve film yapımcısı Page, tiyatroyla sanata adım attı. Pit Pony adlı bir TV şovuyla 'Gemini Ödülü'ne aday gösterildi. X-Men: Son Direniş filmindeki 'Kitty Pryde' rolüyle Hollywood'da yerini sağlamlaştırdı. 2010'da gösterime giren 'Başlangıç' filminde başrolü paylaştığı Leonardo Di Caprio'dan 28 santim kısaydı.

SALMA HAYEK

MEKSİKA doğumlu sinema oyuncusu Hayek'in babası Lübnanlı, annesi Meksikalıdır. İspanyolca, İngilizce, Arapça ve Portekizce bilen seksi yıldız, 1995 yılında çektikleri ve cüretkar sahneleriyle büyük yankı uyandıran 'Desperado' filmindeki başrol arkadaşı Antonio Banderas'tan boyca 20 santim kısaydı.

NICOLE POLIZZI

SNOOKI takma adıyla tanınan Nicole Elizabeth LaValle, Amerikan TV yıldızıdır. MTV realite şovu 'Jersey Shore'un oyuncu kadrosunda çok başarılı işlere imza attı. En kısa ünlülerden biri olan Nicole'nin 3 çocuk sahibi oldukları işadamı eşi Jionni Lavalle ile arasındaki boy farkı 23 santim. Yani eşi de 1.65 olduğu halde...

HILARY DUFF

Amerikalı sinema oyuncusu ve şarkıcı, ülkesi dışında da tanınan bir popüler kültür ikonu. Lizzie McGuire adlı TV dizisiyle ünlendi. Bu dizideki başarısının ardından birçok filmde rol aldı. Güzel yıldızın 6 yıl evli kaldığı ve bir çocuk yaptıkları ünlü buz hokeyi oyuncusu Mike Comrie ile aralarındaki boy farkı 23 santimdi.

ANNA KENDRICK

Amerikalı sinema oyuncusu Kendrick, Stephenie Meyer'in aynı adlı romanından uyarlanan 2008 yapımı Alacakaranlık filmindeki 'Jessica Stanley' rolüyle ünlendi. BAFTA ve Tony ödülü, Altın Küre ve Akademi adaylığı olan güzel oyuncunun 2014'te başrolü paylaştığı partneri Ryan Reynolds ile arasındaki boy farkı 31 santim.

BÜLENT GÜRLÜK