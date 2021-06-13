Gölcük koruma altında

Bozdağ'ın zirvesinde yaklaşık 75 hektar büyüklüğündeki Gölcük Gölü'nden adını alan Gölcük Yaylası, yaz aylarında sıcaktan bunalanlara serinlemek için iyi bir seçenek sunuyor. Piknik ve kamp yapmak için de uygun olan Gölcük, Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı döneminde önemli bir yerleşim yeri olan Birgi'ye 20, Salihli yönünde de Lidya Krallığı'nın merkezi Sart'a 30 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Çevresi çam ormanlarıyla kaplı yaylanın tam ortasında yer alan göl, Trabzon Uzungöl'e benzerliğiyle dikkat çekerken, fotoğrafçılardan da yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 1100 rakımda tektonik hareketlerle oluşan Gölcük Gölü'nün çevresindeki yemyeşil bitki örtüsü ziyaretçilere sakin ve huzurlu bir ortam sunuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen bölge, aynı zamanda Karamanoğulları Beyliği döneminde at yetiştiriciliğinin merkezi olarak da biliniyor.

YAZIN CEKETSİZ GELME!

Gölcük Mahalle Muhtarı Ferit Aynalı, bölgenin hak ettiği değere ulaşması için özellikle turizmde yeni atılımlara ihtiyacı olduğunu belirtti. Bu anlamda Gölcük Gölü ve çevresinin "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesinin kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Aynalı, "Koruma kararının ardından gölün temizliğinin yapılmasını bekliyoruz. Burada turistik amaçlı güzel şeyler yapılabilir. Herkesi saklı cennet Gökcük'e bekliyoruz" dedi.

Gölün kenarında restoran işleten Olgun Işlak ise Gölcük'ün çevre il ve ilçelerde yaşayan insanların yaz mevsiminde serinlemek için ziyaret ettiği yerlerin başında geldiğini söyledi. Işlak, şunları kaydetti: "Bizim buranın güzel bir sözü vardır büyüklerimizden gelen 'kışın ekmeksiz yazın ceketsiz gelmeyeceksin' Büyük bir doğal klima gibi, sürekli esiyor. Turizm açısından gerçekten ele alınması gereken bir yer. Yeşilin bütün tonlarını barındıran bir doğamız var. Dağlarımız çamla çevrili. Verimli arazilere sahibiz."