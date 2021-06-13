Sinekler romantik gecenizi bozmasın

Böylece bu romantik ambiyansın sivrisineklerin istilası ile bozulmaması için onları doğaya zararsız yöntemlerle kendinizden uzaklaştırabilirsiniz

MALZEMELERİ HAZIRLAYIN

Evde mum yapımı için gerekli olan ana malzeme olarak parafin, soya mumu ya da balmumundan birini seçebilirsiniz. Anacak sağlık için parafinli mumlar günümüzde tercih edilmiyor. Ek olarak dekoratif mum kapları, fitil, balmumunu eritmek için geniş bir kap veya tencere ve son olarak da sivrisinekleri kovmamıza yardımcı olacak esansiyel yağlara ihtiyacınız olacak. Sivrisinekleri kovmasıyla meşhur olan citronella esansiyel yağına tarifte mutlaka yer vermelisiniz. Bunun yanında hem muhteşem kokuları hem de sinekleri uzaklaştırma becerileri ile bilinen başkaca yağlar da var. Aktarlarda rahatlıkla bulabileceğiniz karanfil, lavanta, okaliptüs, nane, biberiye, sedir ağacı ve limon otu yağı bunlardan bazıları.

MUM KAPLARINA FİTİLİ YERLEŞTİRİN

Kullanmadığınız cam kavanozları, takımı bozulan kahve fincanlarını ya da seramik kaseleri bu aşamada değerlendirebilirsiniz. Mum kabını belirledikten sonra sıcak tutkal veya güçlü bir bant yardımıyla fitili kabın dibine sağlam bir şekilde tutturmanız gerekiyor.

MUM KAPLARINI MUTLAKA ISITIN

Balmumu eritilerek kaplara doldurmaya hazır hale gelinceye kadar mum kaplarını fırının veya mikrodalganın en düşük sıcaklığında ısıtmalısınız. Kapların sıcak olması balmumunun eşit şekilde soğuması için gerekli.

BALMUMU MİKTARINI AYARLAYIP ERİTİN

Pul halinde olan balmumu kullanırken katılaştıktan sonra yarı oranda azalacağını unutmayın. Büyük bir tencere içinde suyu kaynatarak karıştırma kabına aldığınız balmumunu kaynayan suyun üzerinde benmari usulü eritmelisiniz.

ESANSİYEL VE KOKULU YAĞLARI EKLEYİN

Citronella yağı ve kokulu yağlardan seçtiğiniz birini ekleyebilirsiniz. Ortalama bir bardak balmumu için 3-4 damla yeterli olacaktır.

MUMUNUZU RENKLENDİRİN

Muma dilediğiniz rengi vermek için yağ bazlı mum renklendirme boyalarını kullanabilirsiniz. Evde kullanılmayan pastel boyaları eriterek de renklendirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Renk tonunu ayarlarken, mumun katılaştığında sıvı halde olduğundan çok daha açık bir renge sahip olacağını göz önünde bulundurmalısınız.

KAPLARA DÖKÜN FİTİLLERİ KISALTIN

Balmumunu dökerken istenmeyen yaralanmalara neden olmamak için dikkatli olmalısınız. Ayrıca fitilin balmumunun tam ortasında kalmasını sağlamanız önemli. Bunun için bir mandal veya kabın boyuna göre uzun çubuklardan faydalanabilirsiniz. Mumlar soğuduktan sonra mumun boyuna göre fitilleri kısaltmalısınız. 1,5-2 cm kadar uzun olması yeterli olacaktır.