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Haberler Pazar Dengiz: Kazanan Bodrum olacak

Dengiz: Kazanan olacak

Dengiz: Kazanan Bodrum olacak

20.6.2021

BODRUM Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği'nde (BODER) seçim heyecanı devam ediyor. Bodrum turizminin geleceğine yön verecek bir ekiple yola çıkan Very Chic Hotel CEO'su Ömer Faruk Dengiz, "Biz önce fikri bulmak sonra fikri bir ürüne dönüştürmekten yanayız. Herkese ihtiyacımız var. Bunun için üyelerimiz kadar yeni ufuklar açacağımız paydaşlarımıza da ihtiyacımız var" dedi.

Dengiz ekibi ile birlikte Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Aras, BODTO Başkanı Mahmut Kocadon ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez'i ziyaret etti. Dengiz, yaptıkları ziyaretlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

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