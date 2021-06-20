İzmir’de yeniden festival

"İZMİR Uluslararası Film ve Müzik Festivali", Dünya Müzik Günü olan '21 Haziran'da başlıyor. Festival Düzenleme Kurulu Başkanlığını Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, yönetmenliğini sinema yazarı Vecdi Sayar'ın üstlendiği festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğinde, İzmir Fransız Kültür Merkezi, İtalyan Konsolosluğu, Macar Kültür Merkezi, Goethe Enstitüsü, Kültürlerarası Sanat Derneği ve İzmir Sinema Ofisi işbirliği ile düzenleniyor.

MÜZİKLİ GECELER

Festival Yürütme Kurulu'nda Büyükşehir Kültür Sanat Daire Başkanlığı ve İzmir Sinema Ofisi çalışanları yer alıyor. Programın yarışma filmleri, Bakanlığın ve İzmir Valiliğinin özel izniyle akşamları Kültürpark'da gösterilecek. Diğer bölümlerdeki filmler ise İzmir Sanat, Büyükşehir'in Basmane'deki yeni sanat mekanı Bıçakçı Han ve Fransız Kültür Merkezi'nde gösterilecek. Festivalde, yerli ve yabancı 87 film gösterilecek; konserler yer alacak. 21 Haziran'da Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak açılış töreninde, Hakan Şensoy yönetiminde İzmir Büyükşehir Belediyesi Ele Ele Müzik Senfoni Orkestrası, bu yılın 'Ustalar'ı Yalçın Tura, Arif Erkin ve Cahit Berkay ile yitirdiğimiz iki değerli besteci Atilla Özdemiroğlu ve Timur Selçuk'un film müziklerinden bir seçki seslendirilecek. 23 Haziran'da Açıkhava Tiyatrosu'nda Cahit Berkay ve Film Müzikleri Orkestrası'nın konseri var. Kapanış konserinde ise, sol elle çaldığı parçalarla tanınan Fransız piyanist Maxime Zecchini dünya sinemasından film müzikleri yorumlayacak. Müzikal etkinlikler bu kadarla sınırlı değil. Akşamları saat 20'de Kültürpark'ta film söyleşileri öncesi İzmirli müzisyenlerin dinletileri yer alacak.