Modda Bulvar yeni sakinlerine kavuşuyor

Bornova Kamil Tunca Bulvarı üzerinde modern mimarisi, sosyal alanları ve ulaşım olanaklarıyla yatırımcıların ilgisini çeken Modda Bulvar projesinde anahtar teslimi hız kesmeden devam ediyor. Ulaşım olanakları, sosyal donatıları ve ticari alanlarıyla dikkat çeken ve toplam 5 blok 1050 konuttan oluşan Modda Bulvar projesinin satış yetkilileri projenin ilk etabının yüzde 95 oranında satıldığını söyledi.

ÇEKİM MERKEZİ

Modda Bulvar'da 15 bin metrekarelik AVM konseptli çarşı alanı yer aldığını ve önemli markaları bir arada sunacağını kaydeden yetkililer, "Bölgede bir çekim merkezi haline gelecek projemiz, sunduğu geniş sosyal imkanların yanında zemin kattaki çarşı konseptiyle de tercih ediliyor. Modda Bulvar, süpermarket, cafe-restaurant, kuaför, eczane, banka gibi ihtiyacınız olan tüm ticari alanları bir arada sunuyor. Sanata her zaman destek veren Modda Bulvar'da 500 kişilik kültür sanat merkezi, tiyatro, açık ve kapalı yüzme havuzları, 15 bin m2 kapalı alanın içinde spor salonu, bilim ve sanat müzeleriyle benzersiz bir yaşam alanı da sunuyoruz. Üst katlarda ise 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tipleri yer alıyor. Daire tipleri kendi içindeki alternatifleriyle müşteriye çeşitlilik sunabiliyor. İlk etaptaki son fırsatların yanı sıra yeni başlayacak etap için de ön talepler alınmaya başlandı. İlk etabın faaliyete geçmesiyle birlikte yeni etap da erken dönem yatırımcısına kazandıracak" ifadelerini kullandı.

Sign of The City Premium 2018 En İyi Karma Kullanım kategorisinde 'Premium Proje' seçilen Modda Bulvar projesinin bölgeye değer katacağını dile getiren yetkililer şu bilgileri verdi: "Tüm çevre yolu bağlantılarına yakın konumuyla ulaşımda sağladığı avantajla da bir adım öne çıkıyor. Mevcut İzmir Otogarı Hafif Raylı Sistem ve Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatları ile güçlendirilecek. Modda Bulvar da yenilenecek İzmir Ana Transfer Merkezine 500 metre mesafedeki konumuyla önemli bir ulaşım avantajı da sağlıyor. İzmir'in kesişme noktası olarak konumlandırılan Modda Bulvar, İstanbul - Ankara otoban bağlantısına 1 km, Yaşar Üniversitesi'ne 2 km, Ege Üniversitesi'ne 4 km, Alsancak'a 5 km'lik mesafede olup şehrin tam merkezinde yeni metro hattının hemen önünden geçmesi her noktaya kolay ulaşımıyla ayrıcalıklı hayatı birlikte sunuyor. Konsepti itibariyle alternatifi olmayan Modda Bulvar yatırımcılarına yüksek kira getirisi de sağlayacak"