Hasılat rekortmeni romantikler

Notting Hill (Aşk Engel Tanımaz)

ROBERT Michell'in yönettiği 1999 İngiliz yapımı filmde Julia Roberts ve Hugh Grant başrolde. Filmde ünlü Hollywood oyuncusu ABD'li Anna Scott'un, Türkiye hakkında bir kitap almak için Notting Hill caddesinde girdiği kitapçının sahibi olan gençle başlayan ilişkisini anlatıyor. Tüm güçlüklere rağmen aşkın her türlü engeli aşacağını gözler önüne seren film gişede 116 milyon dolarlık hasılata ulaştı.

Hitch (Aşk Doktoru)

a Mendes ve Kevin James'in rol aldığı filmde amansız bir aşka tutulan Albert büyük bir kalp acısı çeker ama Dr. Hitch'i bulur ve hayatı değişir. Dilden dile dolaşan aşk doktoru, genç gazeteci Sara'nın ilgisini çekince, onların arasında da güzel bir aşk başlar. Aşk Doktoru 370 milyon dolar gişe hasılatına ulaştı.

Pretty Woman (Özel Bir Kadın)

GARRY Marshall'ın yönettiği 1990 ABD yapımı romantik komedi filminin başrollerini Richard Gere ve Julia Roberts paylaşıyor. Zengin bir işadamı olan Edward Lewis'in tesadüfen işe aldığı Hollywood fahişesi Vivian Ward ile ilişkisini anlatan ve 14 milyon dolarlık bütçeyle çekilen Pretty Woman 463.4 milyon dolarlık gişe hasılatıyla o dönem sinema tarihinin en çok kazanan filmi olmuştu.

My Big Fat Greek Wedding (Kalbinin Sesini Dinle)

2002 ABD ve Kanada yapımı, Joel Zwick'in yönettiği filmde Nia Vardalos, John Corbett ve Michael Constantine oynadı. 30'lu yaşlardaki güzel Toula, ailesinin işlettiği restoranda çalışmaktadır ve bekardır. Baskıdan sıkılan Toula işi bırakarak halasının turizm şirketinde işe başlar ve Ian isimli çekici bir adama aşık olur. Ama önlerinde ciddi engeller vardır. Film dar bütçeye rağmen 368.7 milyon dolar getirdi.

The Proposal (Teklif)

2009 ABD yapımı romantik komediyi Anna Fletcher yönetti, başrolleri Sandra Bullock ve Ryan Reynolds paylaştı. Bir kitap editörü, ülkede kalabilmek için erkek asistanıyla evlenmek zorundadır. Çift, oğlanın ailesiyle tanışmak üzere Alaska'ya gittiğinde sürpriz düğünle karşılaşır ama göçmenlik bürosunu atlatmak için planlarına sonuna kadar bağlı kalmak zorundadır. Film, 200 milyon dolar gişe yaptı.

There's Something About Mary (Ah Mary Vah Mary)

1998 ABD yapımı romantik komedi türündeki filmi Bobby Farrelly ve Peter Farrelly yönetti. Ben Stiller, Cameron Diaz ve Matt Dillon üçlüsünün başrolde oynadıkları filmde; çekingen ve öfkeli genç Ted, üçüncü sınıf bir özel dedektifin yardımıyla tam on üç yıl sonra lisede aşık olduğu Mary'nin peşine düşer. Ancak dedektif de Mary'ye aşık olunca işler karışır. Film, 370 milyon dolar hasılat getirdi.

What Women Want (Kadın Ne İster)

Nancy Meyers'ın yönettiği 2000 yılı ABD yapımı filmde Mel Gibson, Helen Hunt ve Marisa Tomei rol aldı. Nick Marshall başarılı bir reklamcıdır. Aldığı yeni bir görevde amirinin genç ve güzel Darcy McGuire olacağı söylenir. Marshall onunla nasıl anlaşabileceğini düşünürken uğradığı bir kaza sonucu tüm kadınların aklından geçirdiklerini duymaya başlar. Filmin hasılatı, 374 milyon dolar.

Runaway Bride (Kaçak Gelin)

Garry Marshall'ın yönettiği 1999 ABD yapımı romantik komedide, Richard Gere ve Julia Roberts başrolü paylaştı. Filmde, Maggie birçok ilişkisini evlilikle tamamlamak üzereyken düğünden kaçan bir kızdır. Onun bu alışkanlığını öğrenen haberci Ike Graham konuyu sağlam bir magazin haberine dönüştürmeye kararlıdır. Film 310 milyon dolar ile gişede önemli bir hasılat aldı.

As Good as It Gets (Benden Bu Kadar)

Jack Nicholson'ın 'En İyi Erkek Oyuncu', Helen Hunt'ın 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscar'ını kazandığı 1997 ABD yapımı filmi James L. Brooks yönetti. Obsesif bir kişilik olan aşk yazarı Melvin, her gün aynı mekanda kahvaltısını yapar ve orda çalışan Carol ona daima tahammül eder. Eşcinsel komşusu Simon ise yetenekli bir ressamdır... 50 milyon dolar bütçeli yapım, 315 milyon dolar hasılat elde etti.

BÜLENT GÜRLÜK