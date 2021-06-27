Spil’in fahri koruyucuları

MANİSA Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Tabiat Turizmi Etkinlikleri' kapsamında Manisa'da faaliyet gösteren bir rehabilitasyon merkezi öğrencilerine milli park tanıtıldı. 1500 metre rakımlı Atalanı mevkiinde ağırlanan rehabilitasyon merkezi öğrencileri hem keyifli bir gün geçirdi hem de milli parkı tanıyarak fahri tabiat koruyucusu oldu. Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engelliler Sınıf öğretmeni Şemsettin Aksoy ise misafirperverliği için Milli Park Müdürlüğü'ne teşekkürlerini ileterek şunları söyledi: "Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü tarafından 16 öğrencimiz, 6 öğretmenimiz ve kurum sahibimiz ve öğrenci velilerimiz ile birlikte güzel bir şekilde ağırlandık. Hayvanları tanıdık, çocuklarımıza salonda çizgi film izletildi, ip atlama, yumurta ve çuval yarışmaları gibi çeşitli eğlenceli hoşça vakit geçirdik. Piknik havasında öğle yemeğimizi yedik. Bizim için hazırlanan sosyal faaliyette çocuklarımız ve velilerimiz ile kurum öğretmenlerimiz hoşça vakit geçirdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. "Piknik havasında yenen yemek sonrasında etkinliğe katılan öğrencilere Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Enalçacı tarafından 'Fahri Tabiat Koruyucusu' belgesi ile üzerinde 'Tabiatı seviyorum, Spil'i koruyorum' yazılı günün anısına tişört hediye edildi.

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