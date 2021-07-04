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Haberler Pazar 453 gün sonra balıklarla yeniden buluşma

453 gün sonra balıklarla yeniden buluşma

453 gün sonra balıklarla yeniden buluşma

4.7.2021

PANDEMİ sonrası çocuklar yeniden sosyalleşmenin tadını çıkarıyor. Miniklerin su altını keşfettiği, balıkları beslediği İzmir'in en büyük akvaryumu Funtastic Akvaryum 453 gün sonra kapılarını açtı.

KÖPEK balıkları, vatozlar, tropik su altı canlıları, soğuk denizlere özgü türler, Ege ve Akdeniz canlıları ile su altı dünyasının hayranlık uyandıran pek çok özel canlısı, akvaryumda meraklılarını bekliyor.

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