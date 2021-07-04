Bu yıl yazlıklar salaş ve bohem

EŞYALARI seçerken kullanım alanına ve kişisel zevklere önem göstermelisiniz. Eski eşyalar kullanacaksanız bile tamir edip yeniden boyayarak onlara farklı bir kimlik kazandırabilirsiniz. Minik bir aksesuar bile evinizi daha eğlenceli bir hale dönüştürülebilir

OTURMA ODASI

YAZLIK eviniz için mobilya seçerken, bu alana yaz için en uygun olacak açık renk ve rahat oturma gruplarını yerleştirebilirsiniz. Yazlık denilince akla ilk gelen renkıler beyaz ve krem tonları, açık mavi, kum rengi ile birlikte yeşil tonları, mercan rengi ve hasır aksesuarlar... Bu renkleri tercih etmeniz evinizde oldukça salaş ve bohem bir atmosfer oluşturacak ve dinginlik sağlayacaktır.

İKİNCİ EL ÜRÜNLER

Eğer yazlık evinizi dekore etmek için yeni bir oturma grubu almaya yetecek bir bütçeniz yoksa ikinci el mobilyaları tercih edebilirsiniz. Eski ve nostaljik eşyalarla klişelerden uzak, farklı bir görünüme sahip vintage bir hava yaratabilirsiniz. Ürünlerinizi daha estetik hale getirmek istiyorsanız boyayabilirsiniz. Örneğin eski tabakları boyayarak ya da etnik desenler ekleyerek muhteşem bir duvar süsüne dönüştürebilirsiniz.

BAMBU MOBİLYALAR

Bambu mobilyalar kullanmak doğal ve huzurlu bir ortam yaratarak yazlık eviniz için müthiş bir tercih olacaktır. Bambu mobilyalarınızı açık renkte aksesuarlarla ya da etnik desenli kırlentlerle süsleyebilirsiniz.

Ayrıca bu kombini Retro görünümlü ikinci el eşyalarla harmanlayarak da bohem hale getirebilirsiniz.

Yine orta sehpanın üzerinde bambu çubukları kullanmak dekorasyonu tamamlamak için süper bir fikir olabilir.



MUTFAK

YAZ için tasarlanmış evlerde genellikle kocaman bir bahçe ve balkon olur. Keyifli akşam yemekleri hazırlamak için özellikle mutfak ve balkonlar yakın konumlandırılır. Beyaz renk mutfağınızı geniş göstermek için tercih edebileceğiniz bir renk. Renk katmak için dikkat edeceğiniz küçük detaylar ile eğlenceli bir görünüm yakalayabilirsiniz. Yine katlanabilir masa ve sandalye tercih etmek alan genişletmek için güzel bir fikir olacaktır. Ahşap mobilyalar verdiği doğal görüntü ile yazlık evler için vazgeçilmezdir.



BANYO

YAZLIK ev dekorasyonlarındaki önemli diğer nokta genellikle fazla kişinin kullanmak zorunda kaldığı banyo ve tuvaletlerdir. Bu nedenle yazlık evinizin banyo dekorasyonunda pratik ve kullanışlı bir alan oluşturmalısınız. Dekoratif ve işlevsel saklama kutuları iyi bir seçim olabilir.

CIVIL CIVIL BAHÇELER

BAHÇEYE hasır hamak ya da ahşap bir salıncak kurmak bohem bir ortam yaratmakla birlikte, kitap okumanız, stresten uzak kalıp güneşlenebilmeniz için harika bir fikir olabilir. Bahçenizin bir köşesine kamelya ya da küçük bir masa koyarak özel bir köşe oluşturabilirsiniz.