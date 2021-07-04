Büyüdüğü Manço şarkılarıyla sahnede

1982 yılında küçük bir çocukken gittiği Barış Manço konserinden yıllar sonra onun müziğini dinleyicilere sunan Barbaros, Barış Manço'nun "Evelallah" şarkısını dinleyicilerle buluşturmanın keyfini yaşıyor. Klasikten Caz'a, müzikallerden pop müziğe kadar farklı tür ve dillerdeki repertuvarı ile dünya müziğinin en güzel örneklerini sunan sanatçı, 2021 yazı içerisinde ülkemizin yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Dario Moreno'nun şarkılarını kendi dillerinde senfoni orkestrası eşliğinde İzmir'den dünyaya sunmaya hazırlanıyor.

Yaz ayları içinde söz ve müziği Sadettin Dayıoğlu, düzenlemesi Sabi Saltıel'e ait yeni bir şarkı ile de dinleyicilerle buluşacak olan sanatçı, ayrıca Balkanların en önemli seslerinden Lena Kovacevic ile de bir düet hazırlıyor. Barbaros ile Barış Manço'yu, Dario Moreno'yu, yayınlayacağı yeni şarkısı ve sürpriz Lena Kovacevic düetini konuştuk.

● Barış Manço konserine giden o çocuk şimdi Barış Manço'nun "Evelallah" şarkısını seslendiriyor. Bu nasıl bir duygu? Şarkı ile ilgili gelen tepkiler nasıl? Barış Manço konseri 1982 yılında küçük bir çocukken gittiğim ilk konserdi. O nedenle Barış Manço'nun bende yeri çok ayrı. Cover yaparken hem orijinal halindeki sıcaklığı bozmamak hem de farklı bir şeyler katmak zorundasınız. Şarkı ile ilgili beklediğimden çok daha güzel geri dönüşler aldım. "Evelallah" kısa sürede radyolarda en çok çalan şarkılardan biri haline geldi, dijital platformlarından aldığımız geri dönüşler de çok güzel.

● Barış Manço sizin için müzikal anlamda bir rol model oldu diyebilir miyiz? Kesinlikle. Barış Manço şarkılarının kendine özgü bir ruhu var. O çocuk halimle büyük bir hayranlık hissi duyduğumu hatırlıyorum. Müzik öyle bir şeydir küçük yaşlarda bunu içinizde hissetmeye başlarsınız.

ÇOK DİLLİ SANATÇI

● Birlikte çalışma şansınız oldu mu? Evet! yıllar sonra "Mançoloji" albümünde vokal yapma şansım olmuştu. Hatta çocukken gittiğim konserinde birlikte çekildiğimiz bir fotoğrafı da göstermiştim. Yıllar sonra o fotoğrafın arkasına tekrar bir not düştü. Yıllar sonra Barış Manço ile bu kez "Evelallah" şarkısında tekrar buluşmuş oldum.

● Uzun süredir üzerinde çalıştığınız Senfonik Dario Moreno projesi ile ilgili neler söylersiniz. Dario Moreno şarkılarını sizin sesinizden ne zaman dinleyeceğiz? Pandemi şartları izin verdiği ölçüde bu yaz içerisinde önce İzmir'den başlayıp büyük bir turne ile bu konserleri Avrupa'daki dinleyicilerle buluşturmak istiyorum.

● Sizin gözünüzde Dario Moreno'nun müziği ne ifade ediyor? Dario Moreno, hayatına baktığınızda Türkiye'nin en büyük uluslararası kariyerine sahip sanatçı. Proje, menajerlik şirketim Pasion Turca'ya ait. Çok dilde şarkılar söylemiş, kültürümüzdeki şarkıları da yabancı dilde söz yazarak yurt dışında seslendirmiş dev bir sanatçı. Zaten sahnede şarkılarını söylediğim bir sanatçıydı. Müzikal anlamda da benimle paralel olan çok tarafları var.

● Sizce o zaman yapılan şarkıların hala dillerde olmasının, klasikleşmesinin nedenleri neler? Melodik yapısı, düzenlemesi ve sözleriyle şarkı bir bütün. Günümüzde çok fazla şarkı yapılıyor ama kalıcı olanlar çok az. Tabi ki günümüzde de güzel şarkılar çıkıyor ortaya ama bir şarkının klasik olarak yıllarca dinlenebilmesi başka bir deha gerektiriyor ki Dario Moreno gibi Barış Manço gibi sanatçıların seslendirdiği eserler bunlara en güzel örnek.

● Yakında Lena Kovacevic ile bir düet projesini de hayata geçireceksiniz. Proje hakkında neler söylersiniz? Lena Kovacevic Sırbistan'dan dünyaya açılmış genç kuşağın en önemli seslerinden biri. İlk kez Instagram yayınında tanıştık. Türkiye'ye karşı da çok özel bir sevgisi var. Hatta bir röportajında Türk kahvemi İzmir'de içmek istiyorum bile demişti. Yayından sonra acaba birlikte bir şeyler yapabilir miyiz diye düşündük. Bu yaz içerisinde bir araya geleceğiz ve yeni bir şarkı için stüdyoya gireceğiz.