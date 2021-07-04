Güneşten korunmanın sırrı bu tariflerde

Tüm ciltlere uygun krem

■ Malzemeler: ● 2 yemek kaşığı bal mumu ● 1 su bardağı Hindistan cevizi yağı ● 2 adet E vitamini kapsülü ● 4 yemek kaşığı doğal aloe vera jeli ● 1 yemek kaşığı greyfurt özü ● 5 yemek kaşığı saf çinko oksit ■ Hazırlanışı: Hindistan cevizi yağını benmari usulü eritin. Bal mumu ekleyin. Daha sonra ocağın altını kapatın ve E vitamini kapsüllerini kırın. Şimdi aloe vera jelini ve çinko oksit eklenecek. Son aşamada greyfurt özünü de ekleyin ve tahta kaşık ile tüm malzemeyi karıştırın. Elde edilen karışımı cam bir kavanoz içine aktarın. Muhafaza ederken karanlık ve serin yerde saklamaya özen gösterin. Kıvamını alan kremden güneşe çıkmadan önce cildinize sürün ve cildin kremi emmesini bekleyin. Gün içinde 2 defa kullanım önerilmektedir.

Koruyucu güneş kremi

■ Malzemeler: ● 1 adet rendelenmiş havuç ● Yarım avuç karanfil ● 1 adet çubuk tarçın ● 1 yemek kaşığı pirinç nişastası ya da 1 yemek kaşığı bebek pudrası ● Zeytinyağı ■ Hazırlanışı: Bir kavanoz içine havuç rendelerini ekleyin. Karanfili de havuçların üzerine aktarın. Çubuk tarçını da kavanoz içine ilave edin. Kavanozun içindeki malzemelerin üzerini geçecek kadar zeytinyağı dökün. Şimdi bebek pudrası ya da pirinç nişastasını dökün ve kavanozun kapağını iyi şekilde kapatın. Tüm malzemeleri 15 gün boyunca güneşte bekletin ve elde edilen karışımı güneşten korunmak için cildinize sürün.





Besleyici pratik güneş losyonu

■ Malzemeler: ● 1 yemek kaşığı aloe vera yağı ● 1 yemek kaşığı nane yağı ● 1 tatlı kaşığı fındık yağı ● 1 tutam aynısefa bitkisi ● 300 ml süt ■ Hazırlanışı: 300 ml sütü kaynatın ve içine aynısefa otunu ekleyin. 10 dakika kadar bekledikten sonra aynısefa özünü süte bırakacaktır. Son aşamada bitkisel yağları ekleyin ve bu karışımı bir sprey şişe içine aktarın. Güneşten korunmak için spreydeki karışımı cildinize uygulayabilirsiniz.

Hassas ciltlere hoş kokulu

■ Malzemeler: ● Minik bir cam kavanoz ● 2 çorba kaşığı Shea yağı ● 2 çorba kaşığı çinko oksit ● 2 çay bardağı ölçüsünde Hindistan cevizi yağı ● 1 çorba kaşığı nar yağı ● 10 damla lavanta yağı ■ Hazırlanışı: Kavanozun içine çinko oksit haricinde tüm malzemeleri ekleyin. Bir tencere içine su koyun ve suyun içine bu kavanozu yerleştirin. Ocağın altını hafif ateşte açın ve suyun kaynamasını bekleyin. Tüm malzemeler eridiğinde ocağın altını kapatarak kavanozu alın. Şimdi çinko oksidi kavanoza ilave edin ve tahta kaşıkla karıştırın. Lavanta kokan güneş kremi hazır hale geldi. Güneşe çıkmadan uygulayabilirsiniz. Bu kremi buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.