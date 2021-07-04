Modern Evliya Çelebi 81 il ve 101 ilçe gezdi

BUGÜNE kadar çok sayıda şampiyon yetiştiren ve "havuzların efendisi" lakabıyla tanınan Anadolu Yüzme Antrenörleri Derneği ve Karşıyaka Yüzme ve Su Sporları Kulübü Başkanı Cengiz Altaylı, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladıktan sonra ülke turuna çıktı. 3 ayda 81 il ve 101 ilçeyi gece gündüz demeden kendi aracıyla turlayıp gençlik ve spor il müdürlükleri, üniversiteler ve spor kulüplerini ziyaret ederek hedef ve projelerini anlatan Cengiz Altaylı, gezi notlarını Yeni Asır ile paylaştı.

Bu tur sırasında kendisi için söylenen "Çağdaş Evliya Çelebi" tabirine yakışır şekilde yaptığı gezilerde Türkiye'yi adım adım dolaşarak şehir, köy ve kasabaları inceleyen Cengiz Altaylı, "Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu ve son yıllarda ne kadar çok geliştiğini görmek isteyen kişilerin benim gibi ülkemizi adım adım dolaşması lazım. Ülkemiz gerçekten hem büyük bir ülke, hem de kültürüyle tarihi dokusu ve mutfak lezzetleriyle görülmeye ve yaşanmaya değer. Ben de adaylık turu yaparken ülkemizi daha yakından tanıma fırsatı bulduğum için büyük mutluluk duydum. Devletin spora ne kadar çok yatırım yaptığını görmek isteyen Türkiye'yi gezmeli. Tesislerde ekipler ve il müdürleri çok çalışkan, gece gündüz çalışıyorlar. Bugün, şu anda Avrupa ülkelerinin toplamının 7 katı yüzme havuzu, 2 katı da tesisimiz var. Onun için Türkiye havuz ve yüzme cenneti" diye konuştu. Ziyaret programları dışında da gittiği il ve ilçelerin kültürlerini inceleyen Altaylı, gezi notlarını Yeni Asır ile paylaştı.

Evliya Çelebi'nin metoduyla ve gezi sırasında çıkardığı yol haritasını izlediğini söyleyen Cengiz Altaylı, "Onun gibi ben de yağmur, çamur, kar, fırtına demeden her yeri gezdim. Evliya Çelebi yörelerin her türlü kültür gelenek ve göreneklerini inceledi. Ben ise spor ve havuzculuk konusunda bir gezi projesi yaptım. Ama program dışındaki zamanlarda da şehirleri inceleme ve gezme imkanım oldu. Yüzme federasyonu başkanlığını hak etmek için geliştirdiğim projelerimi, hedeflerimi ve tecrübelerimi 81 il ve 101 ilçelerdeki yetkililere anlattım.

■ TOLGA TEKİN