Ege’de bayram coşkusu

YAZ döneminde pek çok sanatçı, şarkıcı ve grubun sahne aldığı Çeşme, Kurban Bayramı haftasında adeta zirve günlerini yaşayacak. Farklı mekanlarda mikrofon başına geçecek isimler arasında Yıldız Tilbe, Sertab Erener, Serkan Kaya, Buray, Kenan Doğulu, Tan, Gökhan Tepe, Hande Ünsal, Gülşen, Derya Uluğ, Levent Yüksel, Deniz Seki, Yeni Türkü, Haktan, Yaşar, Altay, Şimal, Derya Bedavacı, Berkay, Serdar Ortaç, Melek Mosso, Rubato, Ceylan Ertem, Emircan İğrek, Sakiler, Gazapizm, Murda, Abdullah İnal, Koray Avcı, Fikret Dedeoğlu, Ayta Sözeri, Mert Davran ve Cem Adrian yer alıyor. Pop, arabesk, rap ve özgün müzik türünün önde gelen isimleri, tatilcilere unutulmaz saatler yaşatacak.

KURBAN Bayramı'nı Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirecek olan tatilcilere güzel bir tatil sunmak için eğlence mekânları birbirleri ile yarışmaya başladı. Gündüzleri beach kulüplerde konser verecek olan ünlü isimler, geceleri ise eğlence mekânlarında sahne alacak. Gece kulüpleri ve beach kulüplerinin yanı sıra 5 yıldızlı oteller de bayram programlarında ünlü isimleri ağırlayacak. Ayrıca 2500 yıllık Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenecek yaz konserlerinde Türkiye'nin önde gelen sanatçıları ve müzik grupları iki ay boyunca sahne alacak. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kerki Solfej Organizasyonu ile gerçekleştirilecek konserler Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki 2500 yıllık Antik Tiyatro'da gerçekleştirilecek.

BODRUM ANTİK TİYATRO KONSER TAKVİMİ:

16 Temmuz Cuma - Candan Erçetin

17 Temmuz Cumartesi - Yıldız Tilbe

18 Temmuz Pazar - Ayta Sözeri

19 Temmuz Pazartesi - Kenan Doğulu

20 Temmuz Salı - Sertab Erener

21 Temmuz Çarşamba - Evgeny Grinko

22 Temmuz Perşembe - Ferhat Göçer

23 Temmuz Cuma - Cem Adrian

24 Temmuz Cumartesi - Livaneli ile Sevdalım Hayat

28 Temmuz Çarşamba - Levent Yüksel

31 Temmuz Cumartesi - Buray

6 Ağustos Cuma - Mor ve Ötesi

11 Ağustos Çarşamba - Gazapizm

13 Ağustos Cuma - Funda Arar

14 Ağustos - Cumartesi Duman

18 Ağustos Çarşamba - Yüzyüzeyken Konuşuruz

20 Ağustos Cuma - Sibel Can

21 Ağustos Cumartesi - Erol Evgin

22 Ağustos Pazar - Karsu

26 Ağustos Perşembe - Doğu Demirkol

İZMİR VE ÇEŞME

BAYRAMIN 1. GÜNÜ (20 TEMMUZ)

■ Serkan Kaya - Alaçatı Cahide ■ Kenan Doğulu - Çeşme Açık Hava Tiyatrosu ■ Gökhan Tepe - Alaçatı Kime Ne ■ Yeni Türkü, Emircan İğrek ve Cem Adrian - Jolly Joker Alaçatı ■ Fikret Dedeoğlu - Alaçatı Hayal Kahvesi ■ Mert Davran - Melanj Life

BAYRAMIN 2. GÜNÜ (21 TEMMUZ)

■ Deniz Seki - Alaçatı Hayal Kahvesi ■ Tan - Alaçatı Cahide ■ Melek Mosso - Alaçatı Kime Ne ■ Koray Avcı - Jolly Joker Alaçatı ■ Mert Davran - Melanj Life ■ Haktan - Bayraklı Mandarin Club

BAYRAMIN 3. GÜNÜ (22 TEMMUZ)

■ Yıldız Tilbe - Jolly Joker Alaçatı ■ Sertab Erener - Çeşme Açık Hava Tiyatrosu ■ Altay - Alaçatı Cahide ■ Şimal - Alaçatı Kime Ne ■ Sakiler - Alaçatı Hayal Kahvesi ■ Mert Davran - Melanj Life

BAYRAMIN 4. GÜNÜ (23 TEMMUZ)

■ Buray - Çeşme Açık Hava Tiyatrosu ■ Levent Yüksel - Jolly Joker Alaçatı ■ Yaşar - Alaçatı Hayal Kahvesi ■ Rubato - Alaçatı Kime Ne ■ Mert Davran - Melanj Life ■ Derya Uluğ - Bayraklı Mandarin Club

24 TEMMUZ CUMARTESİ

■ Hande Ünsal - Tren Port Alaçatı ■ Gülşen - Jolly Joker Alaçatı ■ Gazapizm - Çeşme Açık Hava Tiyatrosu ■ Ayta Sözeri - Alaçatı Hayal Kahvesi ■ Ceylan Ertem - Alaçatı Kime Ne

25 TEMMUZ PAZAR

■ Derya Bedavacı - Alaçatı Hayal Kahvesi ■ Serdar Ortaç - Alaçatı Kime Ne

ERCAN AKGÜN/FERDİ YAVUZ