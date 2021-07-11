Evinizi dekore ederken tavanları unutmayın

DUVAR KAĞIDINDAN YARARLANABİLİRSİNİZ

DUVAR kağıtlarını evinizin duvarlarında değil de tavanında kullanmak değişik bir fikir. Duvar kağıtlarının renk ve desen bakımından oldukça fazla çeşidini bulmanız mümkün. Tavanda kullanacağınız duvar kağıdını seçerken çok fazla çeşit arasında kaybolmak yerine evindeki diğer aksesuarlara odaklanmanı öneririz. Örneğin odada sade ve aydınlık tonlarda bir tasarım yapmayı seçtiyseniz tavanda desenli ve daha koyu renkte bir duvar kağıdı kullanarak odaya hareket katabilirsiniz.



Hayal gücünüzün sınırlarını zorlayın

Salonunuzun tavanının gökyüzüne açıldığını ve yıldızları seyredebildiğini hayal edin. Bu durum apartman dairelerine sıkışıp kalan bizler için pek mümkün olmasa da en azından sizi bu hisse yaklaştıracak bir fikir sunabiliriz. Çok çeşitli renk ve desenlerde karşımıza çıkan gergi tavan uygulaması ile evinizde yaratmak istediğin ambiyansı yakalamanız artık çok daha kolay.

Ahşabın doğallığından faydalanın

AHŞAP her türlü aksesuar bulunduğu ortama sıcak, samimi ve doğal bir atmosfer katar. Bu doğallığı bir adım daha öteye taşıyacak, adeta kendini kır evindeymiş gibi hissedeceğiniz bir önerimiz var. Eğer yüksek tavanlı bir yaşam alanına sahipseniz, bu uygulamanın yanı sıra, işlenmemiş haldeki kütüklerin tavana montajı ile çok daha çarpıcı bir etki yaratman mümkün.

TUĞLA VE TAŞIN SICAK ATMOSFERİ

Ahşabın tavan uygulamalarında kullanıldığında ortama sıcak ve doğal bir atmosfer kattığından bahsetmiştik. Bu doğallığı bir adım daha öteye taşımak isterseniz tavanda taş veya tuğla kullanımına mutlaka yer vermelisiniz. Özellikle kavisli tavanlar için birebir olan bu uygulama sayesinde benzersiz tasarımlar elde etmeniz mümkün.

MELİH DEMİRTAŞ