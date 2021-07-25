ÇOCUKLARI PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 693'üncü gününe girdi. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren aileler, geride bıraktıkları Kurban Bayramını buruk geçirdi. Diyarbakır'da 2019'da kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren baba Celil Begdaş, "Kim buna sebep olmuş ise Allah onların belasını versin" dedi. 5 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan (20) için eylemde olan Süleyman Aydın da, "Bizler HDP'ye ve CHP'ye hakkımızı helal etmiyoruz. Hakkımız onlara haram olsun.

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