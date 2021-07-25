Liseli İrem pistlere çıktı

İzmir'de Motosiklet Federasyonu tarafından Pist Şampiyonası düzenlendi. Ülkü Yarış Pisti'nde düzenlenen yarışmada Yamaha r25 Kadınlar Kupası'nda Aydın'ı 19 yaşındaki İrem Karaatlı temsil etti. Toplam 15 kişinin katıldığı yarışmada Aydınlı İrem, 5'inci oldu.

Germencik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören İrem, başarısıyla Aydın'ın gururu oldu. Beş senedir motosiklet kullandığını belirten İrem Karaatlı, "Annem motosiklet kullanıyordu. Okulda da öğretmenimin yarış motoru vardı.

"İLK KEZ PİSTTE YARIŞTIM"

Bende de zamanla motosiklet tutkusu oluşmaya başladı. Motosiklet alarak kendimi geliştirdim. Hafta sonu İzmir'de yapılan yarışmaya katılmak istedim. İlk kez pistte yarışacak olmamdan dolayı heyecanlıydım. Yarışmada iyi bir performans ortaya koyarak 5'inci oldum. İlk yarışımda elde ettiğim derecenin iyi olduğunu düşünüyorum. Eğitimimi tamamlayıp motosiklet alanında kendimi geliştirip ülkemizi uluslararası alanda temsil etmek istiyorum. Ülkemiz adına başarılar kazanmak istiyorum. Umarım bu hayallerim gerçeğe dönüşür" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ