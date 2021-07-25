Yaşam alanınıza doğanın büyüsünü katan tasarım

DOĞAL IŞIĞI İÇERİ ALIN

BİYOFİLİK tasarım, ifadesi ilk bakışta tüm evi bitkiler ile harmanlamak olarak akıllarda yer etse de terimin çok daha fazlasını içinde barındırdığını görebilirsiniz.

Örneğin evin pek çok noktasında canlı bitkiler bulundururken bir yandan da mekanın doğal ışık almasını sağlamak da biyofilik tasarım ilkeleri arasında yer alıyor.

AZ İŞLENMİŞ AHŞAP TERCİH EDİN

İÇ mekanın yanı sıra mekanın genel mimaride de doğallıktan yana olması gerekiyor. Mekanların inşası esnasında kullanılan doğal malzemeler biyofilik mimari açısından vazgeçilmez detaylar arasında yer alıyor. Siz de evinizde biyofilik düzen oluşturmak isterseniz bitkilerin yanı sıra gün ışığına ve az işlenmiş ahşap mobilyalara ağırlık verebilirsiniz.

BİYOFİLİK TASARIM HANGİ MEKANLARA UYGULANIR?

TASARIMIN uygulanma alanı oldukça geniş. İç mekanlarda daha çok yaşam alanları, ofisler, restoranlar, eğitim kurumları hatta sağlık kurumlarında uygulanıyor. Mimaride ise daha çok müstakil konutlarda kendini belli ediyor. Doğal denge ile ahenk içerisinde ve doğa ile uyum içinde olan bir yapıda biyofilik tasarımdan söz etmek mümkün.

Bu fikir akımı mimari yapıda düz çizgileri kabul etmez. Çünkü doğada da düz çizgilerin olmadığını kabul ediyor. Siz de evinizde biyofilik tasarımdan yararlanmak isterseniz büyük bir tadilat yapmanıza gerek yok. Işığı engelleyen güneşlikler yerine doğal bir aydınlatma yeteri kadar canlı bitki ve doğal mobilyaların size ve sevdiklerinize ne kadar iyi geldiğini görebilirsiniz.

BİYOFİLİK TASARIM İLKELERİ

BAŞARILI bir biyofilik tasarım uygulaması aynı zamanda bazı ilkelere bağlı. İlkeler güçlü bir tasarım pratiğinin temel şartlarını temsil ediyor. İşte bu tasarımın ilkeleri... - Biyofilik tasarım modeli doğa ile tekrar eden ve sürdürülebilir bir etkileşimde olmalıdır. - Biyofilik tasarım, insanlığın doğal dünyaya adaptasyonunu merkeze alır ve döngüsel zaman içinde insanların sağlıklarını ve zinde olma durumlarını geliştirir. - Biyofilik tasarım belirli alanlara ve mekanlara olan duygusal ve içsel bağın altını çizer. - Biyofilik tasarım, insanları ve doğaya odaklanacak şekilde topluluk anlayışımızı genişleten, insanlar ve tabiat arasındaki olumlu etkileşimi teşvik etmeye olanak tanır. - Biyofilik tasarım ekolojik olarak bağlı, karşılıklı güven veren ve entegre tasarım çözümlerini önerir.

MANEVİ GÜCÜ ARTIRAN ETKİ

BİYOFİLİK tasarım örnekleri incelendiğinde mekandaki huzur verici havayı hemen alabilirsiniz. Ev ortamlarında olduğu gibi çalışma alanlarında da giderek yaygın hale gelen biyofilik tasarım, insanı manevi olarak güçlendiriyor. Yapılan çalışmalarda doğal tasarımın iyileştirici özelliği de öne çıkıyor. Ayrıca ofis ortamında çalışan kişilerde giderek artan bir verimlilik gözleniyor.

Eğitim alanlarında ise öğrencilerin öğrenme becerilerini yüzde 25'e kadar çıkarabildiği çeşitli testler ile ortaya koyuluyor. Dikkat eksikliği ya da hiperaktivite gibi problemleri yaşayan çocuklarda da gözle görülür bir iyileşme görülebiliyor.