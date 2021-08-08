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Haberler Pazar Dünya lezzetleri Morah Alaçatı’da

Dünya lezzetleri Morah Alaçatı’da

Dünya lezzetleri Morah Alaçatı’da

8.8.2021

YAZ aylarıyla birlikte yerli ve yabancı turist akınına uğrayan Alaçatı'da, hijyen tedbirleriyle dikkat çeken Morah Alaçatı'da lezzet karnavalı yaşanıyor. Osman Can Kızılyazı ile Mehmet Ali Akçeli'nin sahibi olduğu ve 4 yıldır hizmet veren Morah, iştah kabartan mönüleri ve müzikleriyle de dikkat çekiyor. 20 yıllık deneyimli aşçılarıyla, misafirlerine lezzet yolculuğu yaşatan Morah'da, haşlama içli köfte, fellah köfte, ciğer, kokoreç gibi yöresel lezzetlerin yanında Dijon hardallı soya filizi kızartması, patlıcan künefe, siriracha levrek ceviche, lavunya gibi spesiyaller ön plana çıkıyor. Yemek sonrası eğlencesiyle Çeşme'de eğlencenin nabzını tutan Morah'da DJ Uğur Yıldız seslendirdiği şarkılarla tatilcilere keyifli anlar yaşatıyor. Kızılyazı, ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin morahalacati Instagram hesabını takip edebileceklerini sözlerine ekledi.

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