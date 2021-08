Meslek aşkıyla ölüme meydan okudular

BAZEN şöhretin bedeli çok ağır olabiliyor... Örneğin film setlerinde ya da hayatın koşuşturmacası içinde büyük kazalar atlatan hastalıklar geçiren yıldızların sayısı az değil. Elbette bunların arasında, kötü alışkanlıkların ve hayatlarını ihmal etmenin bedelini ödeyenler de var...



Johnny Depp

'Tutku Günlükleri' filminin çekimleri için sete özel uçağıyla giderken birden uçağın motorları durdu ve uçak düşmeye başladı. Yanında filmin yönetmeni Bruce Robinson'la uçan Johnny Depp uçağın düşmeye başlamasıyla birlikte gülmeyle ağlama arasında bir ruh haline büründüklerini söyledi. Depp ve Robinson, motorların son anda tekrar devreye girmesiyle hayata dönmeyi başardı.



Elizabeth Taylor

Bir Hollywood efsanesi Elizabeth Taylor, umursamaz yaşamının getirdiği birçok hastalıkla pençeleşmek zorunda kaldı. Bir keresinde sette aşırı ıslanması yüzünden ağır zatürre geçiren unutulmaz aktris, sonraları da alkol ve hap bağımlılığı nedeniyle ikinci kez ölümün kıyısından döndü. 79 yaşına kadar yaşayan Taylor, dünya sinemasındaki yeteneği ve güzelliğiyle 'efsane' unvanını aldı.







Tom Hanks

İki Oscar ödülü sahibi, zor rollerin üstesinden gelmesiyle bilinen ve dramatik rollerdeki performansıyla büyük başarı yakalayan Tom Hanks, 'Castaway' fimlerinin çekimi sırasında kendi karakterinin kurbanı oluyordu. Ayaklarından enfeksiyon kapan ünlü yıldız, tesadüfen gittiği doktorun acil müdahalesiyle hayatını kurtardı. Çünkü enfeksiyonun yayıldığı ve kanına karışmak üzere olduğu anlaşıldı...



Jason Priestley

'EVİMİZ Hollywood'da dizisiyle yıldızı parlayan ABD'li Jason Priestley'nin otomobil yarışlarına katılmak gibi kötü bir alışkanlığı vardı. Bir gün bu yarışlardan birinde saatte 180 kilometre hızla giderken duvara tosladı. Priestley birkaç saniyeliğine ölümü bile tattı ancak sağlık ekiplerinin acil müdahalesiyle hastane yolunda yaşama döndürüldü.







Raquel Morillas

BÜYÜK ilgi gören 'Mars Günlükleri' programının katılımcılarından İspanyol sanatçı Raquel Morillas, geçirdiği çok büyük bir trafik kazasının ardından bir gözünü kaybetti. Daha sonraları birçok basın kuruluşuna röportaj veren ünlü yıldız, gözünden olmasına rağmen canını kurtardığına şükrettiğini ve bu olayın kendisine insanın başına her an her yerde her şeyin gelebileceğini öğrettiğini söyledi.







Joaquin Phoenix

Alkol sorunu olan Joaquin Phoenix, rehabilitasyona girmeden önce büyük bir tarfik kazası geçirdi. Aracın içinde sıkışıp kaldı. Alkolün etkisindeki Phoenix, benzin sızan aracın içinde sigara yakmaya çalışırken, kazayı gören Alman yönetmen Werner Herzog, pencerelerden birini kırarak Phoenix'in sigara yakmasına engel oldu ve oyuncuyu araçtan çıkararak hastaneye gördü.





Daniel Radcliffe

İngiliz oyuncu Daniel Radcliffe, Harry Potter filmlerinde canlandırdığı başkarakter Harry Potter rolüyle tanındı ve 2001'den 2011'e kadar Emma Watson ve Rupert Grint ile birlikte 8 Harry Potter filminde oynayarak yıldızlaştı. Ancak hayatının en büyük tehlikesini de 'Harry Potter ve Ateş Kadehi' filminin çekimlerinde atlatan Radcliffe, sualtı sahnelerinin çekimi sırasında boğulma tehlikesi geçirdi.





Donald Sutherland

Ünlü oyuncu, "Kelly'nin Kahramanları" filminin çekimleri sırasında menenjit hastalığına yakalandı. Hastanede altı hafta kalan Sutherland, Yugoslavya'daki hastanede doğru müdahale yapılamayınca komaya girdi. Birkaç dakikalığına tıbben öldükten sonra doktorların gayretiyle hayata dönmeyi başardı.

SHARON STONE

Dünya sinemasının en çok hayranlık uyandıran, cüretkar sahnelere imza attığı başarılı filmleriyle akıllara kazınan Sharon Stone, 2001 yılında beynindeki damarlarından birinin patlamasıyla felç geçirdi. Beyin kanamasının yol açtığı bu hastalığı, hayata ve mesleğine duyduğu sevgiyle yenen güzel yıldız, sonraki yıllarda hastalığının nüksettiğiyle ilgili yapılan birçok yalan habere maruz kaldı.