X kuşağı uzun ömürlü malzeme istiyor

Geniş ailesini unutmayan X kuşağı, 'torunlarım da gelir, çocuklar da kullanır' düşüncesiyle herkesin adapte olabileceği seçimler yapıyor.



● MDF üzerine melamin kaplama olarak uygulanan akrilik; uzun yıllar kullanıma uygun, çizilmez, kolay temizlenebilen, parlak yüzeyli bir malzeme. Biraz pahalı olsa da yıllar içerisinde kendini amorti eden akrilik, modern ve şık bir mutfak isteyenler için idealdir.



● Sunta üzerine kaplama olarak uygulanan laminat; çizilmez, su geçirmez ve uzun ömürlü bir malzeme. Dayanıklı yapısı sayesinde, sunta olan alt tabakaya suyun ulaşmasını engelleyen laminat, bol renk seçeneği ve uygun fiyatıyla özellikle mutfağını yenilerken bir servet harcamak istemeyenler için uygun olabilir.



● MDF üzerine uygulanan lake mutfak dolapları, son yılların en çok tercih edilen modelleri arasında. Lake mutfak dolaplarının en önemli özelliği, rengini sıkıldığınız zaman kolaylıkla değiştirebilmeniz. Uzun ömürlü, dayanıklı, kolay temizlenme özelliğine sahip lake kaplama dolaplar, diğerlerine nazaran biraz daha pahalı olsa da, yıllar geçtikçe ekonomik olduğunu kanıtlayacaktır.





Y KUŞAĞI İÇİN KULLANIŞ VE KONFOR ÖN PLANDA

Seçimlerini sade, kullanışlı ve pratik tasarımlardan yana kullanan Y kuşağı için mutfaklar sürekli hareketlilik ve devamlılık anlamına geliyor. Bu nedenle bu kuşak mutfak dekorasyonlarında, fonksiyonelliği ön plana alıyor.



● Bunun için duvarlarınızda suya dayanıklı, silinebilir boyaları tercih edebilirsiniz. Mutfak dolaplarınızda koyu renklerin tercih edilmesi, parmak izlerini oldukça fazla belli eder. Ancak mutfağınız büyük ise koyu renkleri tercih edebilirsiniz. Küçük mutfaklarda daha çok açık renkler tercih edilmelidir.



● Mutfak dolabınızı projelendirirken, buzdolabı kapağının açılış yönünü de göz önünde bulundurmalısınız. Dolap çekmecelerinde ve kapaklarında frenleme sisteminin olması, ürünün kullanım süresini artırmaktadır.

ÖNCELİGİ GÖRSELLİK OLAN Z KUŞAĞININ TERCİHİ ENDÜSTRİYEL TARZ



Z Kuşağı ise daha çok güzel görünen, herkesin hayran kalabileceği ürünleri tercih ediyor. Etki alanı daha çok sosyal medya. Bu yüzden beğenilme arzusu içerisinde mutfak dekorasyon seçimlerini yapıyor. Fonksiyonelliği 2. sırada tutarak, her şeye yorulmadan kolaylıkla erişebileceği tasarımlara ilgi gösteriyor. Uzun ömürlü kullanma isteği Z kuşağında yok. Son zamanlarda sıkça tercih edilen koyu renklere yönelme isteği Z kuşağında daha çok görülüyor. Siyah bataryalar, evyeler, en çok tercih edilen ürünler arasında bu da daha çok endüstriyel tarzı ön plana çıkarıyor.



● Rustik dekoratif desenli endüstriyel tarzı mutfak modelleri doğal sıcaklığı ile yükselişe geçen trendler arasında.



● Endüstriyel tarz mutfaklar, açık alanı tercih eden havadar bir atölye atmosferi ile karakterizedir. Yüksek tavanlar, cumbalı pencereler, büyük boyutlu mobilyalar, büyük hacimler en ayırt edici özellikleridir.



● Endüstriyel mutfakların büyük özgünlüğü, çağdaş tasarımla ham tasarım arasında otantik bir görünümü dengeleme çabalarında yatar. Mutfağın fonksiyonel yapıları uyumlu bir şekilde bütünleştirilmiştir. Davlumbaz, havalandırma kanalları, borular, açıktaki ahşaplar ve çeşitli metal detaylar sergilenmektedir. Bu ekran ruhu, yaratıcı depolama çözümlerinde açıkça görülebilir.



● Eski fabrika atölyelerini anımsatan bu atmosferde, spot ışığında bulunan hammaddeler dikkat çeker. Beton, metal ve ahşap, uyumlu veya zıt bir kombinasyon halinde bir araya getirilir.



