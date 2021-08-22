Gerçek bir yaşam Zeynep’in Öyküsü

ADANALI çocuk gelin Zeynep Tepe'nin yaşamının TT Yayıncılık editörleri tarafından hikayeleştirildiği kitap Zeynep'in Öyküsü sadece onun değil, çocuk yaşta evlendirilerek yaşamlarını daha başlangıçta bir kabusa çeviren, geçmişten bugüne dek son bulmayan bir insanlık ayıbının öyküsü... Kitapta 13 yaşında evlendirilen Zeynep'in, Adana'dan Hollanda'ya ve sonrasında da süren dram anlatılıyor. 14 yaşındayken çocuk sahibi olan ve art arda üç çocuk yapan, aslında kendisi çocuk olan Zeynep, çektiği zulümden kendi içine kapanıp yaşama tutunma arzu- suyla üç çocuğunu en iyi şekilde büyütmüştü.

Şimdi 45 yaşında olan Zeynep Tepe, çocukluğunun ve yaşamının kendinden çalınmasını 'İntikam için değil, ibret için' diyerek yola çıktı. TT Yayıncılık ise bu düşünceden çıkarak sesini duyurarak topluma bu hikayeyle bir mesaj gönderiyor. Zeynep'in Öyküsü'nün yazılma amacı başka çocuk gelinlerin oluşmasının engellenmesi. Nice susan, susmak zorunda bırakılan kadınların ve bu drama kayıtsız kalan insanların içerisinden cesaretiyle sıyrılan Zeynep, bu sessizliği bozarak mağdur olan herkese umut olacaktır. Kitabın sonuna ek olarak, UNFPA ve Hacettepe Üniversitesi ortaklığıyla hazırlanmış Birleşmiş Milletler Ortak Programı -Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler araştırma dosyası ekiyle okura kaynaklık edecek bilimsel bir çalışma da sunuluyor.