Köpek psikoloğu Çağdaş Sincer: ‘Sorun ailede çözülüyor’

Köpek psikoloğu Çağdaş Sincer herkesin korktuğu rottweiller cinsi köpeğini eğiterek İzmir'in gözbebeği haline getirdi. Daha sonra bu konulardaki araştırmalarını genişleten Sincer kendisinin de aslında köpeklerden korktuğunu keşfetti. Böylelikle köpek psikolojisi üzerine araştırmalarını yoğunlaştıran Sincer 8 bin aileye eğitim semineri verdi. Çocukların köpeklerden korkmamaları için onları nasıl sevmeleri gerektiği ile ilgili anaokullarında seminerler verdi. Köpeklerdeki sorunun aileden kaynaklandığı sonucuna varan Çağdaş Sincer, şimdi kendi geliştirdiği yöntemle önce aileleri eğitiyor.

ÇOCUKLARLA BULUŞMA

● Köpek eğitmenliğine nasıl başladınız? 2008 yılında başladığım köpek eğitmenliğinde kendimi geliştirmek için çok araştırma yaptım. Bu işe aslında rottweiler cinsi köpeğim sayesinde girdim. Herkes tarafından korkulan ve dünyada tehlikeli ırk olarak adlandırılan rottweiler cinsi köpeğim Paris'i çok başarılı şekilde eğitmemin ardından başladı bu serüven. İnsanların köpekleirni sosyal ortamda gezdirmekte zorlandığı ve kontrol edemediği bu ortamda, dünyanın en tehkileki ırkı olan rottweiler cinsi köpeğimi, İzmir'in göz bebeği olarak eğittim ve sosyal ortamda dikkat çekecek ve örnek olacak şekile getirdim. Köpeğim Paris ile otizmli çocuklara destek olup zihinsel gelişimleri için çocukların köpek korkusunu yenmesi için çalışmalar yaptım. Hatta bu korkunun gelişmesine izin vermemek için çalıştım. Birçok Anaokulu ve ilköğretim okulunda köpeğimle seminerler verdim. Bu doğrultuda en tehlikeli köpeklerle çalışarak kendimi günden güne geliştirdim.

● Yaptığınız işe ailenizin desteği nasıl? Ailem her ne kadar yaptığım işe karşı çıkmış olsa da kendime olan inancım, mantık ve empati ile işimde günden güne ilerledim. Bununla da yetinmeyerek dünyanın tüm eğitmenleri ile paylaşımlar yaparak bilgi alışverişi yaptım. Ancak köpek psikolojisi hep ilgimi çekmişti. Neden köpek eğitmeliyim? Köpekler neden eğitimsiz olur? gibi sorulara cevap bulmak için çok emek verdim. Aslında beni bu alana itenin köpek korkum olduğunu da keşfettim.

8 BİN AİLEYE DESTEK

● Köpekten korkarken nasıl köpek eğitmenliğine başladınız? Köpek korkusu ile başladığım köpek eğitmenliğinde ünlü fenomenlerin dikkatini çekmeyi ve kısa sürede 8000'den fazla aileye ulaşmayı başararak tescil aldım. En önemlisi Türkiye'de benim başlattığım köpeğe dokunmadan eğitim sistemi ile fark yarattım.

● Nedir bu sistem? Eğitimsiz ve sorunlu köpeklerin ardında ailesinin olduğunu keşfettim. köpeğe dokunmadan ve sadece köpeği inceleyerek tespitler yapıyor, bunun sonucunda da önce aileyi eğitiyorum. Bunun benzerini Amerika'da Cesar Millan'ın uyguladığını gördüm. Ancak beni farklı kılan köpeğe asla temas etmediğim sistem ile çalışmak oldu.

● Köpek sahipleri bu bilgilere nasıl ulaşabilir? Yakında çıkacak eğitim kitabım Şizoferen Köpekler ve Sahipleri'nde ailelerin yaptığı yanlışlara değindim. Bilinçli ve eğitimli bir toplum ve can dostlarımız olan köpekleri de mutlu kılar bunu hiç kimse unutmasın.