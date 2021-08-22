Ofisinizin rengi işinize yansıyor

Ofislerde renklerin konsantrasyonu, üretkenliği ve hayal gücünü doğrudan etkilediği bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. İş yerlerinde artık alışılmışın dışında renkler kullanılmaya, değişik dekorasyonlar uygulanmaya başlandı. Tüm bunlar yapılırken renk seçimine dikkat edilmesi önem taşıyor. İşte ofisinizi tasarlarken ya da yenilerken kullandığınız renklerle ilgili püf noktaları...

SAKİNLİĞİN RENGİ BEYAZ

OFİSİNDE sakinliği arayanların her zaman imdadına yetişen beyaz rengin odaklanmaya yardımcı olduğu söylenir. Beyazın insan üzerindeki etkisi sakinleştiricidir. Böylelikle çalışma performansını artırmaktadır.

NEŞELİ ORTAM SARI

OFİS ve çalışma odalarında tercih edilen diğer bir renk ise sarıdır. Güneş ışığının bulunduğunuz yerde bir yansıması gibi olacak sarıyı tercih ederek eğlenceli bir ortam yaratabilirsiniz. Sarı ve tonlarının özellikle canlı sarı tonları daha dinamik ve enerjik bir ortam oluşturmaya yardımcı olur.

YARATICILIĞI TETİKLEYEN TURKUAZ

TURKUAZ renginin hakim olduğu ofislerde de yaratıcılık öne çıkar. Tasarım ve sanat ofislerinde daha fazla kullanılır. Bunun sebebi de turkuazın, gökyüzü ve denizleri anımsatması sebebiyle hayal gücüne etkisi vardır.

STRESE KARŞI MAVİ

HUZUR veren ve tansiyon düşürücü etkisi olduğu bilinen mavi, modern ve yeni tasarlanmış ofislerin gözde rengi arasında yer almaktadır. Mavi renginin daha yoğun olduğu ofislerde sakinlik ve düzen ortamı oluşturma düşünülmüştür. Mavi rengi devamlılık ve motivasyona olumlu etkileri olduğu gözleni

RAHATLATICI ETKİSİYLE YEŞİL

Mavi renk gibi yeşil rengin kullanımı da sakin ve güven verici duygulara ilham olabilir. Yeşil, huzur sağlar ve kişileri sakinleştirir. Bu renk aynı zamanda yaratıcılığı da canlandırır. Dinlendirici ve sakinleştirici özelliğinden dolayı bu rengi bekleme salonlarınızda kullanabilirsiniz.

DAHA AKTİF OLMAK İÇİN TURUNCU

Turuncu aktif ve dinamikliği simgeler. Ofislerinde bu rengi tercih edenler daha canlı ve dinamik olurlar. Şirketinizin değeri ile ilgili bir mesaj vermek istiyorsanız turuncu iyi bir seçim olabilir. Turuncu rengi beyaz ile eşleştirildiğinde insanlarda neşeli bir tepkiye neden olabilir. Ofisinizi tek düzelikten kurtarmak ve biraz hareket katmak için turuncuyu tercih ederek alanı aydınlatabilir ve canlandırabilirsiniz.