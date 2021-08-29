Geri dönüşüm evde başlar

GÜNÜMÜZDE aşırı tüketimin doğal dengeyi bozması sonucunda geri dönüşüm kavramı her geçen gün önem kazanmaya devam ediyor. Siz de evde geri dönüşüme katkıda bulunabilirsiniz.

ATIKLARI AYRIŞTIRIN

Evde geri dönüşüm denildiğinde akla ilk gelen çöplerin ayrıştırılmasıdır. Cam, plastik, metal, kağıt ve kimyasal olmak üzere atıkları ayrıştırmakla başlayabilirsiniz.

EKOLOJİK ÜRÜNLER

Özellikle plastik ve muadili ürünlerin kullanımındaki artış nedeniyle çevre problemleri de arttı. Doğa dostu ekolojik ürünler tercih ederek hem doğanın korunmasına hem de evlerdeki geri dönüşüme katkıda bulunabilirsiniz. Ekolojik ürünlerin üretim süreçlerinde üretimden tüketime doğal yaşama zarar verebilecek yöntemlerden ve malzemelerden kaçınılmaktadır.

DEĞERLENDİRİN

Ayrıştırılan atıklar çeşitli yöntemlerle yeniden kullanılabiliyor. Siz de atıkları birer eşya haline dönüştürülebilirsiniz. Bu sayede saksılar, renkli kutular ve süslemeler gibi birçok materyal, eşya, oyuncak elde edebilirsiniz.

ATIK TOPLAYARAK GELİR ELDE EDİN

Atık toplayarak para kazanmak, en yaygın bilinen ve en çok yapılan işlerden biridir. Bakır, plastik, pet şişe, demir gibi atıkları geri dönüşüm fabrikalarına satarak bir miktar gelir elde edilebilmektedir. Karton, pet şişe veya kağıt en kolay bulunan en ucuz atıklardır.

ATIK YAĞLARIN TOPLANMASINA DESTEK VERİN

Lavabolardan dökülen her 1 litre atık yağ, 1 milyon litre temiz suyu kirletmektedir. Ülkemizde her yıl yüzbinlerce ton atık yağ doğaya bırakılmaktadır. Halbuki yağların toplanması ve biyodizele dönüştürülmesi mümkündür.