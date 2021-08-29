Kolay uzayan tırnakların sırrı

ZEYTİNYAĞI

TIRNAKLARINIZIN hızlı ve sağlıklı bir şekilde uzamasını istiyorsanız onları nemlendirmeyi ihmal etmemelisiniz. Tırnak nemlendirme konusunda en etkili doğal ürünlerin başında zeytinyağı geliyor. Zeytinyağı tırnakları besler ve daha sağlıklı bir şekilde uzamalarına yardımcı olur. Üstelik uygulaması da çok kolaydır. Tek yapmanız gereken; tırnaklarınızı zeytinyağı ile nazikçe ovmak.

Zeytinyağı bu uygulama esnasında tırnak ve çevresindeki deriye nüfuz ederek ihtiyaç duyduğu nemi sağlar. Bu uygulamayı gece yatmadan önce yapabilirsiniz. Elinize eldiven takıp uyuduğunuz takdirde çok daha etkili sonuç alabilirsiniz. Bir başka yöntem ise; tırnakları haftada 2-3 kez zeytinyağı ile doldurduğunuz bir kaba daldırıp 15 dakika kadar beklemektir. Tırnaklar bu uygulama sayesinde adeta neme doyar. Dilerseniz zeytinyağının içine birkaç damla E vitamini ilave edebilirsiniz. Böylelikle tırnak çevresindeki kan dolaşımı artar. Tırnakta daha önceden meydana gelmiş bir kırılma veya hasar varsa, bu kür sayesinde iyileşme süreci kısalır.

MENEKŞE YAĞI

TIRNAKLARI uzatma konusunda etkili olan yağlardan biri de menekşe yağıdır. Tırnaklarınızı haftada 2 kez menekşe yağı ile ovarak çok daha kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde uzamalarına yardımcı olabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

HİNDİSTAN cevizi yağı tıpkı zeytinyağı gibi tırnakların sağlıklı ve hızlı bir şekilde uzamasına katkıda bulunur. Bu yağ, hem tırnakların ihtiyaç duyduğu nemi karşılar hem de içerdiği bileşenler sayesinde onları besler. Ayrıca tırnaklardaki kırılma ve hasarı onarır. Hindistan cevizini tırnaklara uygulamanın farklı yolları vardır. En basit yöntem; yatmadan önce tırnakları Hindistan cevizi yağı ile ovduktan sonra ellere eldiven geçirip yatmaktır

BİOTİN TAKVİYESİ

BİOTİN, keratin üretimini destekler. Keratin ise saç ve tırnakların daha hızlı bir şekilde uzamasına yardımcı olur. Tırnaklarınızın yavaş uzamasından şikayetçiyseniz; eczaneden biotin takviyesi alarak kullanabilirsiniz. Biotin aynı zamanda tam tahıllı besinler, havuç, yumurta, süt, somon balığı, ceviz, badem, yulaf, domates, salatalık, karnabahar, soya fasulyesi, mercimek ve çilekte de bulunur. Bu besinlerle biotin alımını artırabilirsiniz.

BEYAZ SİRKE

BEYAZ sirke ile tırnaklarınızı kısa sürede uzatabilirsiniz. Öncelikle ellerinizi ve tırnaklarınızı yumuşak bir sabun ile yıkayın. Yumuşak bir havlu ile nazikçe kurulayın. Derin bir kaba bir miktar beyaz sirke koyun. Tırnaklarınızı bu kaba daldırıp 5 dakika bekleyin. Sürenin sonunda ellerinizi güzelce temizleyin ve nemlendirici sürün.

PORTAKAL SUYU

İÇERİSİNDE bol miktarda C vitamini bulunduran portakal, bu özelliği sayesinde vücuttaki kolajen üretimini destekler. Kolajen; kıkırdak, kemik, lif ve eklemlerin oluşması için gereklidir. Ayrıca portakal, tırnakların uzamasına yardımcı olan folik asit bakımından da zengindir. Tırnaklarınızı portakal suyunda 10 dakika bekletip nemlendirici sürün.

KETEN TOHUMU YAĞI

KETEN tohumu yağı; omega 3 yağ asitleri, magnezyum, potasyum ve B grubu vitaminler bakımından zengindir. Bu içerik tırnakların hem sağlıklı ve hızlı bir şekilde uzamasına yardımcı olur hem de tırnakların çatlamasını önler.

KIRKKKİLİT OTU

TIRNAKLARIN sağlıklı uzamasına katkıda bulunan bir başka bitki ise kırkkilit otudur. Kırkkilit otu içerisinde bol miktarda bulunan kalsiyum ve silis maddesi tırnakların sağlıklı uzamasına katkıda bulunur.

YIPRATMAKTAN KAÇINMAK İÇİN



ELLER gibi tırnaklar da neme ihtiyaç duyar. Özellikle soğuk kış günlerinde tırnaklarınızı sık sık nemlendirmelisiniz.

GÜNLÜK işlerde tırnaklarınızı kullanmaktan kaçının. Aksi takdirde tırnaklarınız kırılabilir veya hasar görebilir.

AŞIRI suya maruz kalmak, tırnakların yumuşamasına ve daha kolay kırılmasına neden olur. Dolayısıyla ellerinizi gereksiz yere yıkamaktan kaçının. Ayrıca ev temizliği yaparken eldiven kullanmaya özen gösterin.

TIRNAKLARINIZI belirli aralıklarla ve tek yöne törpüleyin. Yanlış törpülemek tırnakların uzama süresini etkiler.

KÜT şekilde törpülenen tırnaklar kolay kırılır. Tırnaklarınızı yuvarlak olacak şekilde törpüleyerek kırılmaları azaltabilirsiniz.

TIRNAK yeme alışkanlığınız varsa, bu alışkanlığınızı hemen bırakmalısınız. Bu konuda destek almanız gerekirse; eczanelerde satılan ve halk arasında acı oje olarak bilinen ürünleri kullanabilirsiniz.

ÇOK sık oje ve aseton kullanmaktan kaçınmalısınız. Bu ürünler, tırnakların zayıflamasına ve daha kolay kırılmasına neden olur.

TÜM bunlara dikkat ettiğiniz halde tırnaklarınız kolay kırılıyorsa mutlaka bir doktora danışmanız gerekebilir.

BAZI vitamin ve minerallerin eksikliği tırnakların kolay kırılmasına ve uzamamasına sebep olabilir.