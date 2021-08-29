Motif motif Anadolu kadını

Ünlü eski balerin ve oyuncu Burçin Orhon, hemcinsleri için önemli bir projeye imza atmak için kolları sıvadı. Orhon, sosyal medyadaki takipçilerinin katkısıyla şiddete maruz kalan ve öldürülen kadınlar için Kuşadası'nda "Motif Ormanı" oluşturuyor. Ünlü sanatçı, Motif Ormanı Projesi'nin ortaya çıkış sürecini ve amacını anlattı. Orhon, "Renklere, motiflere karışmadım. Hatası, doğrusuyla bir orman oldu. Farklılıklar bir arada güzel. Ormanın merkezinde Atatürk ve Türk Bayrağı yer alacak" dedi.

BENİM GÖREVİM BİRLEŞTİRMEK

Sosyal medya takipçileriyle aralarında manevi bir birliktelik olması ve ortak bir amaçta buluşmak için bu projeyi başlattığını söyleyen Orhon, "Hepsinden bir motif istedim. Renkler özgür, sadece '15 santimetre çapında yuvarlak olacak' dedim. Sandığımdan çok daha fazla motif geldi. Benim motifim yok, ben onları birleştiriyorum. Ne renklere karar verdim, ne kusurlu olanları ayırdım. Hatası, doğrusuyla bir orman olsun istedim."

FARKLI DESENLER BİR ARADA

81 ilden kadınların Motif Ormanı için bir araya geldiğini belirten Orhon, "Motif Ormanı'nın rengarenk görüntüsü hayatı simgeliyor. Şiddete maruz kalan, öldürülen kadınlara adadık. Yaptığım çağrı ve gelen motiflerden anladım ki, insanlar birlik olmayı özlemiş. Sağımda, solumda kim var demeden ormandaki yerlerini arıyorlar" dedi. Kadınların el emeği, göz nuru Motif Ormanı'nın merkezini elle işlenen Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı oluşturuyor. Motif Ormanı'nın bittiğinde en az 5 metre eninde, 4 metre boyunda olması öngörülüyor. Motif Ormanı, Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nın duvarında sergilenecek.