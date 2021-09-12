Bu doktorların tedavisi müzik

İZMİR'DE Nöroşirürji Uzmanı Hayati Atabay, Kardiyoloji Uzmanı Mehmet Barış Yanık, Nöroloji Uzmanı Anıl Gürkan, Kadın Doğum Uzmanı Erhan Çağatay ve Müzik Yönetmeni Soner Ergün tarafından 2 yıl önce "Bir Tebessüm" adlı müzik grubu kuruldu. Grubun kurucusu Hayati Atabay yazdığı sözlere beste yaparken, bazen de ünlü şairlerin şiirlerini besteliyor.

UZMAN DOKTORLAR

Nöroşirürji Uzmanı Atabay, grubun vokalistliğini ve gitaristliğini üstlenirken, Kardiyoloji Uzmanı Mehmet Barış Yanık davulda, Nöroloji Uzmanı Anıl Gürkan klarnette, Kadın Doğum Uzmanı Erhan Çağatay elektro gitarda, Müzik Yönetmeni Soner Ergün de klavye ve aranjede görev alıyor. Pandemi döneminde sağlık çalışanları için Nazım Hikmet'in Yaşamaya Dair adlı şiirini besteleyip icra eden grup, dillere pelesenk olan eski şarkıları ve yine ünlü şairlerin çeşitli şiirlerini de besteleyip yorumluyor. Yoğun ve stresli iş temposuna müzikle ara veren "Bir Tebessüm", İzmir'in kurtuluş günü 9 Eylül'de de Mavi Vatan isimli şarkılarını müzikseverlerle paylaştı. Müzik sevgisinin üniversite yıllarından beri olduğunu söyleyen grubun kurucusu Nöroşirürji Uzmanı Hayati Atabay, "Tıbbın en zor branşlarından biri olan beyin cerrahisi uzmanlığı görevinde olduğum için gitarı bazen yıllarca elime alamadığım olmuştu. Fakat emekli olduktan sonra yoğunluğum azaldı ve gitara yoğunlaştım. Gece-gündüz nöbetler ve yoğun temponun ardından 'Biraz ıslık çalıp şarkı söyleyelim' dedim. Hastalarımız da pozitif mesajlar yolluyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu. '

STÜDYOYA GİRİYORUZ'

Kardiyoloji Uzmanı Mehmet Barış Yanık da, "Doktorlar olarak genelde yoğun oluyoruz ama o yoğunlukta bir-iki saat zaman ayırabiliyoruz. Ancak çok net çalışma saatlerimiz olmuyor. Herkesin uygun olduğu saati seçip stüdyoda buluşuyoruz. Bazen ameliyattan çıkıp stüdyoya giriyoruz. Bazen buluşma planı yaptığımızda son dakika acil hasta geldiği için buluşmaya dahil olamayanlar oluyor" sözlerine yer verdi.

'RAHATLAMA NOKTASI'

Nöroloji Uzmanı Anıl Gürkan, "Doktorluğu ve müziği bir arada götürmek zorluğundan ziyade benim için bir gereklilik. Çünkü doktorluğun vermiş olduğu bir stres, mesleğin getirdiği bir yoğunluk var. Müzik, benim için bir rahatlama noktası. Benim için müzik artık hobiyi de aştı. Uzun yıllar müzikle ilgilendiğim için bu işi daha profesyonelce yapmaya başladım. Müzik benim enerjimi artırıyor" dedi. Grupta asıl işi müzisyenlik olan tek kişi Müzik Yönetmeni Soner Ergün ise, "Doktor bir grupla çalışmak çok keyifli. Hayati Atabay'ın kendine has besteleri var. Güzel işler çıkarıyor. Gündemi de takip ederek gündeme layık sözler yazıyor. Gitarıyla kafasındaki aranjeyi bana demo olarak gönderiyor. Ben de aranjmanı düşünüyorum. Ardından diğer grup üyeleri ile istişare edip stüdyoya giriyoruz. Ortaya ortak bir yapım çıkıyor. Grup üyelerimizin mesaileri bana göre aslında biraz ters. Ben daha çok geceleri çalışırım ama onlar gündüzleri genelde hastanede oldukları için yoğun bir tempoyla çalışıyorlar. Ancak bir şekilde orta yol bulup çalışıyoruz."