Duvar örtüleri yeniden sahnede

KÖY evlerinde daha çok halı ve kilim formunu görmeye alışık olduğumuz duvar örtüleri tarihte, daha çok zengin ve soylu ailelerin saray veya malikanelerinin duvarlarını süslemek için kullandığı ve içinde önemli toplumsal olay veya kahramanlıkların tasvir edildiği dekoratif bir parça olarak kullanılmış. Modern toplumlarda bu uygulamadan zamanla vazgeçilmiş olsa da günümüzde hemen her tarza uygun desen ve renk seçeneğiyle karşımıza çıkan duvar örtüleri, evinin duvarlarını kişiselleştirmek isteyenler için oldukça şık bir uygulama...

Genellikle ince ve yumuşak dokulu kumaşlardan elde edilen duvar örtüleri, hafifliği sayesinde kullanım kolaylığı sağlıyor. Buna ek olarak evinizi hangi tarzda dekore etmiş olursanız olun, farklı boyut ve desen alternatifleri sayesinde evin hemen her odasında kullanmanız mümkün. Nereye asacağınıza karar verirken kendini hayal gücünüzün sizi yönlendirmesine izin verin. Ayrıca duvar örtülerini tavanda, koltuk/masa örtüsü, perde veya çok daha farklı şekillerde kullanmanız da mümkün.

KOLAY VE PRATİK

Duvarlarda kullanılan pek çok aksesuara nazaran kullanımı oldukça kolay olan duvar örtülerini farklı şekillerde duvara sabitleyebilirsiniz. Duvarınıza bir tablo asmak istediğinizde bunun için duvarı delmeniz gerekebilir fakat kiracıysanız bunu yapmak istemezsiniz. Hafif olmaları sayesinde duvar örtüsünü sabitlemek içinse yalnızca çift taraflı bant kullanmanız yeterli. Buna alternatif olarak şık bir perde demirini duvara sabitledikten sonra örtüyü bunun üzerine de asabilirsiniz. Bu yöntemle özellikle yatak başlarında son derece otantik bir görünüm elde etmeniz mümkün.

MANDALA DESEN

SANSKRİTÇE kökenli bir kelime olan mandala, enerjiyi tutan nesne anlamına gelmektedir. Budizm ve Hinduizm'de manevi bir sembol olan ve çeşitli geometrik şekillerin iç içe geçmesi ile oluşturulan bu desen, evreni bir bütün olarak temsil ediyor. İçerdiği her bir şekil ve rengin bir anlamı olduğu ve bulunduğu ortama huzur verdiğine inanılıyor. Duvarınızda kullanacağınız mandala duvar örtüsü evinizin enerjisini yükseltecektir.

BOHEM ŞIKLIK

Bolca desen, renk ve ilham verici aksesuarlardan oluşan bu tarz tam bana göre diyorsanız, yaşam alanınızda kişiselleştirilmiş bir atmosfer yaratmak için duvar örtüsü uygulamasını mutlaka denemelisiniz.

ETNİK TARZ

Zıt renklerin ve bolca desenin kullanıldığı etnik tarzda dizayn edilmiş bir yaşam alanına sahipsen, duvarlarında kullanacağın bu çok şık örtüler sayesinde, odanıza bambaşka bir derinlik katmanız mümkün. El dokuması kilimler, rengarenk kırlentler ve diğer otantik parçalar da bu tarzın olmazsa olmazı.

HARİTALI SEÇENEKLER

Modern tasarımlardan hoşlananlar için son derece şık bir seçenek olarak ortaya çıkan harita desenli duvar örtüleri, kullanıldığı odada odak noktası haline gelecektir.

OTANTİK HAVA

Duvar örtülerinin en çok yakıştığı tasarımlardan biri şüphesiz, içinde doğu kültürünün esintilerini bolca barındıran otantik ev dizaynları. Etnik ve kültür kokan bu dizaynlardan hoşlanıyorsanız duvar örtüsü uygulaması tam size göre.