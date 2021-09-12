Evin havasını temizleyen güzeller

ALOE VERA: Aloe Vera yapraklarının içerisindeki jeli sebebiyle büyülü bir yapıya sahiptir. Bu jel vücuttaki kesik ve yanık tedavilerinin yanı sıra kozmetikte de kullanılır. Yatak odası, salon, banyo ve benzeri yerlere koyabileceğin bu bitki görüntüsüyle de dikkat çekici özelliğe sahip. Hava temizlemede adeta bir filtre görevi görmesi sebebiyle evinizde yer ayırdığınızda pişman olmayacağınız özellikleri bir arada bulunduruyor.

KASIMPATI (CHRYSANTHEMUM X MORİFOLİUM):

Kasımpatı, çeşitli renkleriyle göze hitap eden bir bitki olarak karşımıza çıkıyor. Amonyak ve benzeri kimyasalları yok etme özelliğine sahip bu bitki, hava temizlemede oldukça aktif yapısıyla kendini ön plana çıkarıyor. Fazla sıcak ortam sevmeyen kasımpatını, serin gecelerde dışarı çıkartabilir ve biraz hava almasını sağlayabilirsiniz.

FLAMİNGO ÇİÇEĞİ (ANTORYUM): Bir başka amonyak ve ksilen emici bitki ise flamingo çiçeği. Havayı temizleme etkisiyle bilinen bu çiçek, rengiyle de kendini ön plana çıkarıyor. Çiçekleri kalp şeklinde olan bu bitki, sıcak ve gölge ortamları seviyor. Evinizin renkli bir köşesinde, şık bir vazoda uzun süre dayanabilecek bir yapıya sahip.

DRACAENA: Havadaki benzen ve formaldehiti temizleme özelliğine sahip Dracaena, salonunu renkli bir hale getirmek isteyenlerin vazgeçilmezi olarak karşımıza çıkıyor. 15 derecenin altını sevmeyen bu bitkiyi mutlaka sıcak ve nemli bir köşeye koymalısınız. Aşırı sulama bitkinin yapraklarını karartarak onu küstürebiliyor. Bu nedenle sulama ve bakım esnasında hassas davranmaya özen göstermelisiniz.

AÇELYA: Hassas köklere sahip olan açelya, kaloriferli ve sıcak ortamda hızlıca kuruyabilecek bir yapıya sahip. Bu nedenle sıcak veya ılık ortamlarda iki günde sulamanız gereken bir bitki. Aynı zamanda açelya toprağı, orman altı toprağı olarak biliniyor ve pH derecesinin 4-6 arasında olması gerekiyor. Açelya, havadaki kimyasalları emerek ortamı temizleyen bir bitki olarak biliniyor.