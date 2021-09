Farklı lezzetleri tek çatı altında buluşturuyor

Bornova Manavkuyu'da hizmet veren Midye Evi 2, taze ve lezzetli ürünleriyle misafirlerini ağırlıyor. İşletmeci Umut Ayata, 2017 yılından beri ile İzmirlilere zengin bir menüyle hitap ettiklerini belirterek aynı anda 55 kişiyi ağırlayabildiklerini söyledi. Başta midye dolma olmak üzere diğer et menülerinin de beğenildiğini dile getiren Ayata, "Her zaman taze ve güvenli şekilde tüketeceğiniz midye dolmamızın yanında ızgara et ve tavuk çeşitleri, yaprak ciğer, kalamar, çıtır tavuk, uykuluk, badem, et sote, bira tabağı, patates- sosis tava, salata, yoğurtlu ve zeytinyağlı meze çeşitlerimiz de seviliyor. Yerli yabancı içkileri de müşterilerimize sunuyoruz. Ürünlerimizde öncelikle hijyen, tazelik ve kaliteye önem veriyoruz" diye konuştu.

KEYİFLİ BİR ORTAM

Midye Evi olarak geniş bir müşteri grubuna hitap ettiklerini kaydeden Umut Ayata, şunları söyledi: "Nezih bir ortamda eşi ve ailesiyle keyifli vakit geçirmek isteyenleri ağırlıyoruz. Burada kahvehane kültüründen uzak bir ortamda Lig TV de izleyebilirsiniz. Özel günler, şirket yemekleri ve grupları da ağırlayabiliyoruz. İsteyenlere fix menü seçeneğimiz de bulunuyor. Önümüzdeki günlerde İzmir'in farklı bir bölgede eski usül meyhane konseptli bir mekan açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler Instagram adresimiz midyeevi_iki'yi de takip edebilir"