İzmirliler lunaparkı geri istiyor

İZMİR Enternasyonel Fuar'ı süresince yeniden hizmet vermeye başlayan ve yoğun ilgi gören Fuar Lunapark için vatandaşlar kapıların yıl boyunca açık kalması çağrısında bulundu. Uzun yıllar hizmet veren ve İzmir'in sembollerinden biri olan, özellikle çocukların ve gençlerin en sevdiği mekanların başında gelen lunaparkın bu yıl fuar süresince açılması eğlence tutkunlarını sevindirdi. İzmir ve Ege Bölgesinde binlerce insanın hatıralarının canlı tanıklığını yapan ve alınan bir kararla hizmeti durdurulan lunapark, 7'den 70'e tüm İzmirliler için ayrı bir anlam taşıyordu. İzmir'in bu önemli değerinin korunması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, gerekli düzenlemelerin yapılıp, lunaparkın kapılarını tekrardan açarak eski günlerine dönülmesi için görüşlerini dile getirdi.

ÖMER ALTINTAŞ:

Lunaparkın yalnızca fuar dönemleri değil her zaman açık kalmasını istiyoruz. Kısa süre açık kaldığı için yoğunluk oluyor. Her zaman açık olursa insanlar sıra beklemeden rahatça eğlenebilir.

SALİM ŞAHİN: Lunapark, İzmir için önemli bir nokta ve sürekli açık kalmasını istiyoruz. Küçük büyük herkes için önemli bir buluşma merkezi. Her zaman açık olursa daha çok insan yararlanabilir diye düşünüyorum.

BUSE VE HASAN BASRİ: Çocuklarımızla birlikte açık havada keyifli saatler yaşamak için geldik. Avm'lere kapanmak istemiyoruz. İzmir'in önemli bir değeri olan lunaparkın daha da geliştirilmesini istiyoruz. Böylelikle yurtdışında da olduğu gibi lunapark kentin tanıtımı için kullanılabilir.

FUNDA ÇAKIR: Pandemide insanlar açık havada vakit geçirmek istiyor. Lunapark bu nedenle önemli. Yaz ayları boyunca açık kalması bile insanlara hem eğlenebilecekleri hem de nefes alabilecekleri bir imkan sağlar.